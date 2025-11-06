Elektrikli Honda Civic'in İlk Görüntüleri Paylaşıldı: Daha Hafif, Daha Akıllı, Daha Güçlü!

Honda'nın yeni nesil Civic modeli kamuflaj altında da olsa görücüye çıktı. Peki yeni nesil Honda Civic'e dair neler biliyoruz?

Honda, ikonik Civic'in yeni nesil modelini şimdiden test etmeye başladı. Kamuflaj altında yakalanan otomobil, mevcut nesile göre yaklaşık 90 kilo daha hafif ve çok daha esnek. Honda, bu sayede yakıt verimliliğini artırırken sürüş keyfini de bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Otomobil ilk test sürüşlerinde hızlı tepkileriyle dikkat çekerken, iç mekânda da 15 inçlik dev bir ekran göze çarpıyor. Ayrıca yeni Civic’in kalbinde Accord ve CR-V modellerindekine benzer elektrik destekli bir güç ünitesi bulunuyor. Honda, bu sistemde nadir toprak elementleri kullanılmadığını, daha küçük ve verimli motorlar geliştirildiğini belirtiyor. Akü ise tamamen yenilenmiş ve arka koltukların altına yerleştirilmiş.

Yeni Civic, Honda'nın geleceğini de şekillendirecek

Söylentilere göre Honda'nın bu teknolojileri, 2027’den itibaren piyasaya çıkacak yeni nesil hibrit modellerinin tamamında kullanılacak. Şirketin yeni HEV modeli 2027’de Accord ile birlikte piyasaya sürülecek ve ardından yeni Civic gelecek. Ayrıca Honda, büyük boyutlu hibrit otomobiller için yeni bir platform daha geliştiriyor. Bu platformda yer alacak V6 motorlu modellerin, mevcut benzinli otomobillere kıyasla %30 daha verimli olması planlanıyor.

Etkinlikte tanıtılan bir diğer dikkat çekici model ise “Super-ONE Prototype” oldu. Bu kompakt elektrikli otomobil, 2026’da Japonya’da satışa sunulacak ve sonrasında dünyanın geri kalanına açılacak.