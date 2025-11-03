Kasım 2025 Honda Fiyat Listesi: Civic Yine Zamlandı!

Türkiye'de sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Japon otomotiv devi Honda, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay da Civic başta olmak üzere en popüler otomobillerine zam yaptı. Herkesin hayran olduğu Civic, artık ulaşılabilir olmaktan çok uzak.
Peki Honda'nın güncel sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde Honda'nın Kasım 2025 fiyat listesine bakacağız. Listenin resmî siteden temin edildiğini ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
Honda fiyatları - Kasım 2025
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Jazz e:HEV
|1.695.000 TL
|1.730.000 TL
|HR-V e:HEV
|2.285.000 TL
|2.330.000 TL
|Civic
|2.315.000 TL
|2.360.000 TL
|Type-R
|5.382.000 TL
|5.490.000 TL
|CR-V e:HEV
|6.150.000 TL
|6.150.000 TL
Jazz fiyatları - Kasım 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|1.730.000 TL
|1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit
|Crosstar, Otomatik
|1.875.000 TL
2025 Honda Jazz, yalnızca hibrit motorla sunulan ve şehir içi kullanım için optimize edilmiş kompakt bir hatchback olarak karşımıza çıkıyor. 1.5 litrelik benzinli motorla birlikte çalışan hibrit sistem hem düşük yakıt tüketimi hem de sessiz bir sürüş deneyimi vadediyor. Güvenlik tarafında adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme asistanı ve şerit takip gibi gelişmiş destek sistemlerine yer verilen Jazz, hibrit teknolojisi ve pratik iç tasarımıyla özellikle şehirli kullanıcılar için verimli ve fonksiyonel bir seçenek diyebiliriz.
HR-V fiyatları - Kasım 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L e:HEV, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|2.330.000 TL
|1.5L e:HEV, Hibrit
|Advance, Otomatik
|2.670.000 TL
|1.5L e:HEV, Hibrit
|Style+, Otomatik
|2.950.000 TL
Honda HR-V, şehir odaklı kullanıcılar için tasarlanmış kompakt bir SUV olarak öne çıkıyor. Türkiye’de sadece hibrit motor seçeneği ile sunulan otomobil, sunduğu donanım ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Yüksek oturma pozisyonu ve ferah iç mekânı ile eğlenceli yolculuklar vadeden otomobil, tasarımı, işlevselliği ve hibrit verimliliğiyle kompakt SUV sınıfında akıllıca bir alternatif olarak değerlendirilebilir.
Civic fiyatları - Kasım 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli
|Elegance+, Otomatik
|2.360.000 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli
|Executive+, Otomatik
|2.690.000 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli
|Elegance+, Otomatik
|2.360.000 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli
|Executive+, Otomatik
|2.690.000 TL
Aslına bakacak olursak Honda Civic için hiçbir şey söylememize gerek yok. Yılların eskitemediği otomobil, bugün de yarın da büyük ilgi görmeye devam edecek. Şık tasarımı, yüksek teknoloji özellikleri ve sağlam motoru, Honda Civic'i tercih etmek için başlıca nedenler olarak sayılabilir. Keşke biraz daha ulaşılabilir olsa...
Type-R fiyatları - Kasım 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L VTEC Turbo, Benzinli
|Type-R, Manuel
|5.490.000 TL
2025 Honda Type R, önden çekişli hot-hatch sınıfında performans odaklı sürücüler için geliştirilmiş bir model. 2.0 litrelik turbo VTEC motoru 315 beygir gücü ve yaklaşık 420 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel şanzımanla sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor. Sert süspansiyon yapısı, sınırlı kaymalı diferansiyel ve gelişmiş aerodinamiği sayesinde yüksek yol tutuş sunan otomobil, pist ruhunu yola taşıyan iddialı bir seçenek diyebiliriz.
CR-V fiyatları - Kasım 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L e:HEV, Hibrit
|Advance, Otomatik
|6.150.000 TL
Honda'nın en üst düzey özelliklerle donattığı CR-V modeli, özellikle de geniş aileler için ideal. Otomobildeki 2.0 litrelik benzinli motoru destekleyen hibrit ünite, 184 PS güç üretiyor ve 4 tekerden çekiş imkânı sunuyor. 579 litrelik bagaj hacmiyle tüm yükünüzü sırtlayabilecek Honda CR-V, Honda'nın en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatıldı.