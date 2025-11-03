Kasım 2025 Honda Fiyat Listesi: Civic Yine Zamlandı!

Honda'nın kasım ayında uygulayacağı fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay sadece CR-V e:HEV modeline zam yapmadı. Diğer modeller zamlanmış durumda. Peki sıfır kilometre Civic fiyatı nasıl değişti?

Türkiye'de sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Japon otomotiv devi Honda, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay da Civic başta olmak üzere en popüler otomobillerine zam yaptı. Herkesin hayran olduğu Civic, artık ulaşılabilir olmaktan çok uzak.

Peki Honda'nın güncel sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde Honda'nın Kasım 2025 fiyat listesine bakacağız. Listenin resmî siteden temin edildiğini ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Honda fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Jazz e:HEV 1.695.000 TL 1.730.000 TL HR-V e:HEV 2.285.000 TL 2.330.000 TL Civic 2.315.000 TL 2.360.000 TL Type-R 5.382.000 TL 5.490.000 TL CR-V e:HEV 6.150.000 TL 6.150.000 TL

Jazz fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Elegance, Otomatik 1.730.000 TL 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Crosstar, Otomatik 1.875.000 TL

2025 Honda Jazz, yalnızca hibrit motorla sunulan ve şehir içi kullanım için optimize edilmiş kompakt bir hatchback olarak karşımıza çıkıyor. 1.5 litrelik benzinli motorla birlikte çalışan hibrit sistem hem düşük yakıt tüketimi hem de sessiz bir sürüş deneyimi vadediyor. Güvenlik tarafında adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme asistanı ve şerit takip gibi gelişmiş destek sistemlerine yer verilen Jazz, hibrit teknolojisi ve pratik iç tasarımıyla özellikle şehirli kullanıcılar için verimli ve fonksiyonel bir seçenek diyebiliriz.

HR-V fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L e:HEV, Hibrit Elegance, Otomatik 2.330.000 TL 1.5L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 2.670.000 TL 1.5L e:HEV, Hibrit Style+, Otomatik 2.950.000 TL

Honda HR-V, şehir odaklı kullanıcılar için tasarlanmış kompakt bir SUV olarak öne çıkıyor. Türkiye’de sadece hibrit motor seçeneği ile sunulan otomobil, sunduğu donanım ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Yüksek oturma pozisyonu ve ferah iç mekânı ile eğlenceli yolculuklar vadeden otomobil, tasarımı, işlevselliği ve hibrit verimliliğiyle kompakt SUV sınıfında akıllıca bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Civic fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Elegance+, Otomatik 2.360.000 TL 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Executive+, Otomatik 2.690.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Elegance+, Otomatik 2.360.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Executive+, Otomatik 2.690.000 TL

Aslına bakacak olursak Honda Civic için hiçbir şey söylememize gerek yok. Yılların eskitemediği otomobil, bugün de yarın da büyük ilgi görmeye devam edecek. Şık tasarımı, yüksek teknoloji özellikleri ve sağlam motoru, Honda Civic'i tercih etmek için başlıca nedenler olarak sayılabilir. Keşke biraz daha ulaşılabilir olsa...

Type-R fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L VTEC Turbo, Benzinli Type-R, Manuel 5.490.000 TL

2025 Honda Type R, önden çekişli hot-hatch sınıfında performans odaklı sürücüler için geliştirilmiş bir model. 2.0 litrelik turbo VTEC motoru 315 beygir gücü ve yaklaşık 420 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel şanzımanla sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor. Sert süspansiyon yapısı, sınırlı kaymalı diferansiyel ve gelişmiş aerodinamiği sayesinde yüksek yol tutuş sunan otomobil, pist ruhunu yola taşıyan iddialı bir seçenek diyebiliriz.

CR-V fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 6.150.000 TL

Honda'nın en üst düzey özelliklerle donattığı CR-V modeli, özellikle de geniş aileler için ideal. Otomobildeki 2.0 litrelik benzinli motoru destekleyen hibrit ünite, 184 PS güç üretiyor ve 4 tekerden çekiş imkânı sunuyor. 579 litrelik bagaj hacmiyle tüm yükünüzü sırtlayabilecek Honda CR-V, Honda'nın en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatıldı.