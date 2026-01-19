Elektrikli Otomobil Bataryaları Yıllarca Sağlam Kalabilir mi? İşte En Güncel Araştırma!

Elektrikli otomobil alacak herkesin en merak ettiği husus batarya ömrü. Peki ortalama bir elektrikli aracın batarya ömrü hangi etkenlere dayalı ve ne kadar uzun?

Elektrikli otomobil kullanıcılarının en büyük soru işaretlerinden biri olan batarya ömrüyle ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Bu alanda küresel bir lider olan Geotab, güncel verilerle hazırladığı yeni çalışmasında modern elektrikli otomobil bataryalarının, hızlı şarj kullanımındaki artışa rağmen uzun yıllar güçlü performans göstermeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Geotab’ın 21 farklı marka ve modelden 22.700’den fazla elektrikli otomobili kapsayan kapsamlı analizine göre bataryalardaki ortalama yıllık kapasite kaybı %2,3 seviyesinde. Bu oran, 2024’te açıklanan %1,8’lik seviyenin biraz üzerinde olsa da uzmanlara göre hâlâ oldukça sağlıklı bir tablo karşımızda.

Hızlı şarj etkisi arttı ama tablo hâlâ olumlu

Araştırma, batarya sağlığını en çok etkileyen faktörün artık şarj gücü olduğunu gösteriyor. 100 kW üzeri DC hızlı şarjı yoğun kullanan otomobillerde yıllık batarya yıpranması ortalama %3 seviyesine çıkarken, daha çok AC veya düşük güçlü şarj kullanan araçlarda bu oran %1,5 civarında.

İklim koşullarının etkisi ise daha sınırlı. Sıcak bölgelerde kullanılan otomobillerde batarya yıpranması, ılıman iklimlere göre yılda yalnızca %0,4 daha fazla.

Katı şarj kuralları şart değil

Çalışma, her gün katı şarj kurallarına uymanın sanıldığı kadar kritik olmadığını da ortaya koyuyor. Bataryanın sürekli tamamen dolu ya da tamamen boş tutulmadığı sürece, geniş bir şarj aralığında kullanımın batarya sağlığı üzerinde belirgin bir olumsuz etkisi olmadığı belirtiliyor.

Yoğun kullanılan araçlarda batarya yıpranması yılda yaklaşık %0,8 daha fazla olsa da bu durum kabul edilebilir bir bedel çünkü araçların daha verimli kullanılması, toplam kilometre başına maliyeti düşürüyor.

Peki ya sonuç?

Batarya yıpranması kaçınılmaz olsa da Geotab verileri, modern elektrikli otomobil bataryalarının bireysel kullanıcılar planlanan kullanım sürelerinin çok ötesinde hâlâ işlevini koruduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre doğru şarj stratejileri ve batarya verilerinin yakından takibiyle, elektrikli otomobillerden gerçek anlamda uzun yıllar maksimum verim almak mümkün.