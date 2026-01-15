2025'te Otomobil Satışlarından Ne Kadar ÖTV Toplandığı Belli Oldu!

2025 yılında rekor satış rakamlarının yaşandığı Türkiye'de toplanan ÖTV tutarı da belli oldu. Otomotiv pazarı yüzde 10 büyürken ÖTV gelirleri, yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdi. İşte dudağınızı uçuklatacak istatistikler...

2025 yılı, otomotiv sektörü için oldukça hareketli geçti. Araç bulunabilirliğinin bollaşması ve fiyatların sürekli olarak yükseliş eğiliminde olması, rekor satış rakamlarının yaşandığı bir yılın geride kalmasını sağladı.

Tabii bu işin bir de vergi boyutu var. Piyasada düşük ÖTV dilimine giren otomobil sayısının çok az olması, toplanan ÖTV gelirlerinin de rekor seviyeye ulaşmasını sağladı. Otomobil sektörünün nabzını tutan EBS Danışmanlık'ın verilerini yayımlayan Emre Özpeynirci, 2025 yılında toplanan ÖTV tutarını resmen açıkladı.

787 milyar 872 milyon 35 bin TL ÖTV toplandı!

Açıklanan verilere göre 2025 yılında gerçekleştirilen otomobil satışlarından toplanan ÖTV tutarı, yıllık bazda yüzde 46,56 artışla 787 milyar 872 milyon 35 bin TL'ye ulaştı. Otomotiv pazarındaki toplam satışlar yüzde 10 artış gösterirken devletin kasasına giren para, bundan dört kat fazlaydı. Ancak buna rağmen açıklanan ÖTV hedefinin tutmadığını söyleyelim. Bunun nedeni ise düşük ÖTV oranına sahip elektrikli otomobiller ile ÖTV muafiyetli araçlardı.

Araç başına toplanan ÖTV tutarı 666 bin TL'ye ulaştı!

EBS Danışmanlık tarafından sağlanan veriler, çarpıcı bir gerçeği de gözler önüne serdi. Öyle ki 2025 yılında satılan otomobillerden ortalama olarak 556.914 TL'lik ÖTV tahsil edildi. Bu rakam, 2024 yılı genelinde 418.148 TL'ydi.

Bu istatistikler, zaman zaman gündem olan hurda teşviki ve ÖTV düzenlemesi olasılıklarını da rafa kaldırır diyebiliriz. Bakalım 2026 yılı, otomotiv sektöründe hangi gelişmelere tanık olduğumuz bir dönem olarak kayıtlara geçecek...