Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Hayallerinizi Süsleyecek İlk Elektrikli Porsche Cayenne Tanıtıldı: En Güçlü Porsche!

Porsche, elektrikli Cayenne'i resmen tanıttı. Araç, şimdiye kadarki en güçlü Porsche olarak nitelendiriliyor ve dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Hayallerinizi Süsleyecek İlk Elektrikli Porsche Cayenne Tanıtıldı: En Güçlü Porsche!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Lüks otomobil deyince akla gelen ilk firmalardan olan Porsche, elektrikli araçlar konusunda da hamleler yaptığını gördüğümüz bir markaydı. Şimdi ise şirket, ikonik SUV’u Cayenne’in tamamen elektrikli versiyonunu resmen bizlerle buluşturdu. Elektrikli Cayenne otomobil meraklılarının bayılacağı özelliklerle geliyor.

Elektrikli Cayenne modeli, 2 farklı versiyon ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bunlardan biri standart, diğeri ise Cayenne Turbo Electric olacak. Her iki versiyonun da etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Hatta elektrikli Cayenne, şimdiye kadarki en güçlü Porsche olarak da nitelendiriliyor.

Karşınızda elektrikli Porsche Cayenne

por1

Yeni Cayenne’in görüntülerine baktığımızda dış kısmın Macan benzeri değişiklikler aldığını görüyoruz. Modern ve şık görünen bir tasarım diyebiliriz ancak dış kısmında onu öyle çok ayıran bir özelliği yok. Asıl Porsche havasını iç mekânda verdiğini belirtmek gerek. İç mekâna daha sonra değineceğiz.

por2

Standart elektrikli Cayenne modeli, 402 beygir gücü üretebilecek. Launch moduna alındığı zaman ise **435 beygir **gücü ve 800 Nm tork elde edilebilecek. Çift motor ve dört tekerlekten çekişle gelecek. Turbo Electric versiyon ise inanılmaz özelliklere sahip. Bu model, normal sürüşte 844 beygir gücü sunuyor ancak Launch modunda 1.139 beygir gücüne kadar çıkabiliyor. Porsche, aracın 0’dan 100 km’ye yalnızca 2,4 saniyede çıkabildiğini söylüyor.

por3

Her iki modelde de 113,0 kWh’lik bir pil paketi yer aldığını görüyoruz. %10’dan %80’e kadar 16 dakikada şarj olabildiği de paylaşılan bilgiler arasında. Elektrikli Cayenne’in 643 km’ye kadar menzil sunabildiği de gelen bilgiler arasında. Bunlar dışında araçtaki en dikkat çeken özelliklerden biri kablosuz şarj seçeneğiyle sunulacak olması. Bu sistemde aracı zemindeki bir plakanın üzerine park ediyorsunuz ve aracınız 11 kW’a kadar güçle şarj olabiliyor. Kablosuz şarj hakkında paylaşılan detaylar bu kadar ancak oldukça merak uyandırıcı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

poric

İç mekâna baktığımızda size o Porsche lüksünü yaşatan, konfora öncelik verilen bir tasarımla karşı karşıya kalıyoruz. Ekranlarla donatıldığını görebiliyoruz. Ortada 14,3 inç boyutunda bir bilgi eğlence sistemi var. Ayrıca opsiyonel olarak 14,9 inçlik bir yolcu ekranı da sunulabiliyor. Klima ve ses kontrollerinin manuel olduğu, kalan her şeyin ise dijital olduğu şirket tarafından aktarılıyor.

Elektriklic Porsche Cayenne modelinin 2026 yılının yaz aylarında satışa sunulacağı açıkladı. Aracın başlangıç fiyatı ise 111.350 dolar olacak. Daha güçlü model Cayenne Turbo Electric ise 165.350 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video] 2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]
Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Hogwarts Legacy, Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyatı Gördü (Bu İndirim Kaçmaz)

Hogwarts Legacy, Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyatı Gördü (Bu İndirim Kaçmaz)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim