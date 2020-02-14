Elektronların Arabalar Gibi Hareket Ettiği Keşfedildi

ABD’de bulunan Pittsburgh Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, elektronların ayrı ayrı değil, gruplar halinde hareket ettiğini tespit etti. Elektronların bu davranışını otoyolda giden arabalara benzeten araştırmacılar, keşfin kuantum fiziği için heyecan verici olduğunu söyledi.

Yoğun madde fiziği alanında dünyanın en seçkin bilim insanlarından Prof. Jeremy Levy ve doçent araştırma görevlisi Patrick Irvin liderliğindeki bir araştırma ekibi, tek boyutlu iletken sistemlerde yaptıkları ölçümler neticesinde, elektronların ayrı ayrı değil, aynı anda iki veya daha fazla fotondan oluşan gruplar halinde hareket ettiğini ortaya koydu.

Araştırmaya dair açıklamalarda bulunan Pittsburgh Kuantum Enstitüsü'nün direktörü Prof. Levy, “Normalde yarı iletkenler veya metallerdeki elektronlar hareket eder ve saçılır. En sonunda ise bir voltaj uygularsanız tek bir yönde sürüklenir. Fakat balistik iletkenlerde elektronlar bir otoyoldaki arabalar gibi hareket ederler. Bunun avantajı ısı vermiyor olmalarıdır. Sıradan elektroniklerden oldukça farklı şekillerde kullanılabilir” dedi.

"Yaptığımız keşif, birbirini çeken elektronların yeni madde formları gibi davranan iki, üç, dört ve beşli elektron demetleri oluşturabileceklerini gösteriyor” şeklinde konuşan bilim insanı, bulguyu nötronlar ve protonlar oluşturmak için kuarkların birbirine bağlanma yöntemiyle karşılaştırdıklarını söyledi.

Prof. Levy, yeni parçacıkların kuantum dolanıklığı ile ilgili özelliklere sahip olduğunu ve bunun kuantumun hesaplanması ve yeniden dağıtılması için kullanılabileceğini belirtti. Keşfin, kuantum fiziğinin bir sonraki aşaması için heyecan verici bir gelişme olduğunu belirten bilim insanı, “Elde ettiğimiz veriler, kuantum doğasının özelliklerini anlama açısından önemli” değerlendirmesini yaptı.

Araştırma ile ilgili paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz