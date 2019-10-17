Elephone PX'e Ait Yeni Fotoğraflar Ortaya Çıktı

Çinli üretici Elephone tarafından yeni bir akıllı telefon kısa bir süre önce duyurulmuştu. Şimdi ise Elephone PX, Alixepress üzerinden satın alınabilir hale geldi.

Elephone, Çin menşeili bir akıllı telefon üreticisi. Markanın akıllı telefonları özellikle uygun fiyatlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Ürettikleri fiyat performans telefonları ile bir ün kazanmayı başarmışlardı. Şimdi ise bu telefonlara bir yenisi daha ekleniyor. Üstelik Elephone PX adındaki bu telefon Alixepress üzerinden satın alınabilir hale geldi.

Telefonun fiyatı ise en çok dikkat çekici olan özelliği. 139,19 dolarlık fiyat etiketi telefonu rakiplerinden daha tercih edilebilir hale getiren en önemli özelliklerinden biri. Üstelik bu kadar uygun fiyata sahip olan bir telefona göre güzel özellikler sunmayı başarıyor. Kısa bir süre önce ise telefonun günlük hayatta kullanımına dair birkaç fotoğraf da yayınlandı.

Telefonun özellikleri ve yayınlanan fotoğraflar:

Elephone PX, %93'lük ekran gövde oranı ve 6,53 inç büyüklüğündeki tam ekranıyla birlikte gerçekten güzel görünüyor. Telefonun ön kamerasının pop-up kamera şeklinde dizayn edilmiş olması da ekran üzerinde herhangi bir kesinti bulunmadan telefonun tam ekran özelliğine sahip olmasını sağlıyor. 19,3:9 oranlarına sahip olan telefon FHD+ bir ekranla birlikte geliyor.

Elephone PX'te işlemci olarak Helio P23 tercih edilmiş. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile birlikte gelen telefon arka tarafında bir parmak izi okuyucu da bulunduruyor. Batarya kapasitesi ise 3.300 mAh değerinde.

Telefonun kameralarını inceleyecek olursak arka tarafta çift arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz. 16+2 MP kuruluma sahip bu kameralardan ana kamerası yapay zeka desteğine sahip olacak. Pop-up kamerası ise 16 MP değerine sahip. Telefonun kutusundan Android 9 Pie ile birlikte çıktığını, Breathing Crystal ve Lumia Purple olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip olduğunu da belirtelim.