Musk, Cyberpunk 2077 Oynarken Garip Hissettiğini Belirtti

Başarılı iş insanı Elon Musk, Cyberpunk 2077'nin gerçekçi grafiklerine övgülerde bulunarak oyunun ve Neuralink'in artırılmış gerçeklik konusunda aynı yoldan ilerlediğini açıkladı.

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz günlerde katıldığı Joe Rogan’ın podcast programında Cyberpunk 2077 oyunu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Artırılmış gerçekliğin son derece başarılı olduğunu belirten Musk, sunulan gerçeklik karşısında şaşkına döndüğünü, kendisini biraz garip hissettiğini dile getirdi.

Musk, oyun her ne kadar kurgu olsa da üzerinde çalıştıkları Neuralink teknolojisinin Cyberpunk 2077 ile benzer bir yapıya sahip olacağını, beyne implant edilecek çip sayesinde insanlara gerçek üstü bir deneyim yaşatmak istediğini belirtti.

"Herkes Neuralink'in geliştirme aşamalarına tanıklık edecek"

SpaceX ve Tesla CEO’su Musk, oyun dünyasına damgasına vuran Cyberpunk 2077 için şu ifadeleri kullandı; “Cyberpunk oynuyordum ve kendimi sanki evde hareket ediyormuşum gibi garip hissetmeye başladım. Artırılmış gerçeklik böyle gerçekçi şeylere mi yol açıyor? Açsın o zaman. Bu teknoloji, Neuralink ile birlikte gerçekten de ihtiyacı olan insanların işine yarayacak.”

Cyberpunk 2077 hakkında daha önce yorumlarda bulunan Musk, Tesla otomobilleri içerisinde oyunun nasıl oynandığını gösteren bir tweet atmıştı. Son olarak katıldığı podcast programında ise oyunun, geleceği temsil edebilecek türde bir yapım olduğunu belirtti.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Musk Neuralink hakkında yeni açıklamalarda bulunmuş, bu yıl içerisinde insan üzerinde deneylere başlanacağını açıklamıştı. Bir sabah beynimizde çiplerle uyanmayacağımızı belirten Musk, Neuralink’in kademeli olarak geliştirileceğini ve herkesin bu sürece tanıklık edeceğini dile getirdi.