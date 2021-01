Cyberpunk 2077 Neden Tarihin En Büyük Oyun Krizi Oldu?

Oyun geliştirme süreci her ne kadar dışarıdan keyifli gibi görünse de aslında yakından baktığımızda hiç de keyifli durmuyor. Şirketlerin baskıları, uzun mesai saatleri, imkânsız teslim tarihleri ve daha birçok sorun oyunun geliştirme sürecini kaosa sürükleyebiliyor. Bu içeriğimizde son zamanların en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077 nasıl bir kriz hâline geldi. Çalışanların ve yöneticilerin açıklamaları ile yakından bakıyoruz.

2020 yılının en çok beklenen ve konuşulan oyunu olan Cyberpunk 2077, içerdiği hatalarla ve özellikle kötü konsol performansıyla adeta yerden yere vurulmuştu. Oyunun yapımcısı CD PROJEKT RED’den ise cevap gecikmedi ve Cyberpunk 2077 ekibi, oyunculardan bir video ile özür diledi. Bu video ile beraber Cyberpunk 2077’nin önümüzdeki günlerde alacağı güncellemeler ve oyunun yol haritası da bizlerle paylaşıldı.

Kamera karşısına geçen CD PROJEKT RED’in kurucu ortaklarından Marcin Iwinski, tüm suçu bireysel olarak üzerine aldı ve oyuncuların ekibini suçlamamasını istedi. Steam’de şu an oyuncu kitlesinin %79’unu kaybeden Cyberpunk 2077’nin bu denli hatalı ve kötü performanslı çıkmasına neler sebep oldu? Hazırsanız hep beraber Marcin Iwinski’nin ve CDPR çalışanlarının açıklamalarıyla beraber yakından bakalım.

CD PROJEKT RED'in kurucusu, Cyberpunk projesinin en tepe ismi Marcin Iwinski itibar isterken çalışanları farklı şeyler söylüyor:

Cyberpunk 2077’nin çıkışı, oyun dünyasının son zamanlardaki en olaylı dönemlerinden biri oldu. Oyunun konsollardaki kötü performansı nedeniyle Sony, PlayStation Store’dan Cyberpunk 2077’yi kaldırdı; Microsoft ise Xbox kopyalarına uyarılar eklemek zorunda kaldı. Marcin Iwinski ise şirketin itibarını korumak adına birden fazla kez kamera karşısına geçip oyunculardan, eleştirmenlerden ve yatırımcılardan özür diledi, yeni yol haritalarını paylaştı. Bu açıklamadan sonra oyunun çıkışından bu yana %30 değer kaybeden CDPR hisseleri, tekrar %6’lık oranda değer kazanmaya başladı.

Fakat Cyberpunk 2077 projesinde çalışan 20’ye yakın oyun geliştiricisi ile anonim olarak yapılan röportajlar, oyunun geliştirme sürecinin iddia edilenin aksine kötü planlandığını ve teknik yetersizliklerin göz ardı edildiğini ortaya çıkardı. Tüm bunların üzerine eklenen uzun çalışma saatleri, şirketin oyunun kendisinden çok reklama para harcaması ve imkânsıza yakın olan teslim tarihi, geliştirme sürecinin iyice raydan çıkmasına sebep oldu.

CD PROJEKT RED, 2021’nin büyük bir kısmını Cyberpunk 2077’yi düzeltmeye adayacak:

Tahmin edebildiğiniz üzere 2021 yılı, CDPR çalışanlarının hayal ettiği gibi geçmiyor. Başarılı bir oyun yayınlama döneminin ardından biraz olsun rahat etmek isteyen çalışanları daha da zorlu bir yıl bekliyor. Marcin Iwinski’nin açıklamalarına göre şirket, The Witcher dâhil diğer tüm projelerini bırakıp önümüzdeki aylar boyunca kendini Cyberpunk 2077’nin sorunlarını çözmeye ve itibarını kurtarmaya adayacak. Yeni yol haritasında yer alan ilk büyük güncelleme ise Şubat ayının sonlarına doğru gelecek.

Bu durumda Cyberpunk 2077 evreninin genişletilmesi ve yeni büyük DLC’lerin yayınlanması epey bir zaman alacak gibi duruyor. Her ne kadar CDPR oyuncuların gönlünü almak için ücretsiz bir DLC yayınlayacak olsa da bunun küçük bir ek paket olması bekleniyor. CDPR, Polonya’nın en büyük şirketlerinden biri olsa da oyun dünyasındaki Electronic Arts, Ubisoft ve benzeri rakiplerine göre daha az oyun çıkaran bir stüdyo. Bu nedenle Cyberpunk 2077’nin şu anki durumu, şirkette ağır yaralar açmış durumda.

CD PROJEKT RED, ekonomik olarak şu an ne durumda?

Her ne kadar oyun Sony tarafından geri çekilmiş ve oyunculara geri ödemeler yapılmış olsa da Cyberpunk 2077, yayınlandığı ilk 10 günde 13 milyon kopya satmayı başardı. Tanesi ortalama 60 dolardan satılan 13 milyon kopya şirkete biraz da olsa kâr ettirse de bu elde edilen kâr oyunun düzeltilme sürecinde harcanacak gibi duruyor.

Cyberpunk 2077 geliştirme sürecinde neler yanlış gitti? Iwinski’ye göre optimizasyon sorunu hafife alındı:

Marcin Iwinski yaptığı açıklamalarda eski nesil konsollarda Cyberpunk 2077’nin neden bu kadar kötü performans gösterdiğine dâir noktalara değiniyor. Iwinski’ye göre şirket, geliştirme sürecinin başından beri kendilerine zorluk çıkaran optimizasyon sorununu hafife aldı. Yine de Iwinski’nin söylediklerine göre oyunun çıkış yapmadan önceki testlerinde, eski nesil konsollarda bu denli büyük hatalar gözlemlenmiyordu .

Fakat Cyberpunk 2077’nin geliştiricileri ise bunun tam aksini iddia ediyor. CDPR çalışanlarına göre oyunun çıkışından önceki testlerde oldukça büyük hatalar ile hâlihazırda karşılaşılıyordu ama ne yazık ki çalışanların bu hataları düzeltmek için yeterli vakti yoktu. Aynı zamanda şirket geliştiricilere oyunun çıkması için baskı yapıyordu. Bu nedenle birçok hata düzeltilmeden olduğu gibi bırakılmak zorunda kaldı.

Hafife alınan bir diğer sorun: Teknik aksaklıklar

Cyberpunk 2077, ilk duyurulduğu tarihten itibaren hırslı bir oyun olarak kendini gösterdi. Fakat hırs ne yazık ki her zaman yeterli olmuyor. Cyberpunk 2077 gibi devasa ve birçok şeyi bir arada yapmaya çalışan oyunun geliştirme süreci, CD PROJEKT RED’in hiç de alışık olmadığı bir şeydi. Her ne kadar CDPR, The Witcher 3 gibi bir oyunu yapmış olsa da Cyberpunk 2077’nin temel oynanış biçimi; daha gelişmiş teknolojileri ve tamamen sıfırdan yaratılan yeni bir oyun motorunu gerektiriyordu.

En basitinden Cyberpunk 2077, TPS yerine FPS bir oyun olacaktı. Bu nedenle ekip Witcher’ın oyun motorunu kullanamıyordu. Bu nedenle CDPR daha fazla geliştirici işe almak ve daha önce d eneyim sahibi olmadıkları teknolojilere yatırım yapmak durumunda kaldı. Yeni oyun motorunun da oyunla birlikte geliştirilmeye çalışılması, Cyberpunk 2077’nin geliştirme sürecini epey bir baltalamış oldu.

Her ne kadar geliştirici ekip önce oyun motorunun yapılıp ardından oyunun geliştirilmesini önerse de oyunun mümkün olduğunda erken çıkmasını isteyen yöneticiler bu öneriyi dikkate almadı. Bu nedenle geliştirme sürecinde ortaya çıkacak teknik aksaklıkları bir nevi hafife almış oldular. Hatta şirketin köklü ses tasarımcılarından olan Adrian Jakubiak bu sorunu dile getirdiğinde yönetici ekibinden bir isim; “Oyunu geliştirirken bir şekilde yolda sorunları çözeriz” diyerek bu öneriyi somut olarak geçiştirmiş oldu.

Cyberpunk 2077’nin geliştirme süreci duyurulduktan 4 yıl sonra, 2016 yılında başladı:

Cyberpunk 2077 her ne kadar 2012 yılında duyurulmuş olsa da oyunun geliştirme süreci 2016 yılına kadar başlamadı. Yani geliştirici ekibin bu denli devasa ve hırslı bir oyunu tamamen hazır hâle getirmek için sadece 4 yıl gibi kısa bir süreleri vardı. Ayrıca daha önce belirttiğimiz gibi oyunla aynı anda geliştirilen yeni oyun motoru da bu sürenin verimsiz kullanılmasına neden olan en büyük sorunlardan biri oldu. Tüm bunların yanı sıra CDPR 2016 yılında oyunun geliştirme sürecini sadece başlatmadı, aynı zamanda projeye aşina olanlara göre CDPR 2016 yılında Cyberpunk 2077’ye büyük bir “reset” attı.

2016 yılında stüdyonun başında olan Adam Badowski, Cyberpunk 2077 projesinin de başına geçti ve oyunun temel oynanış perspektifi dâhil birçok önemli elementi Adam Badowski tarafından değiştirildi. Her ne kadar çalışanlar itiraz etse de sonunda Badowski’nin dediği oldu ve şirkette uzun süredir çalışan bazı üst düzey geliştiriciler, şirketi bu süreç sonunda terk etti. Oyunun FPS olarak yapılmasına karar verildikten sonra yeni oyun motoru da bu dönemlerde geliştirilmeye başlandı.

E3 2018’de gösterilen Cyberpunk 2077 oynanış videosu tamamen sahteydi:

CD PROJEKT RED’in oyunun geliştirme sürecinden çok reklama para harcadığını söylemiştik. Bunun en büyük örneklerinden biri de 2018 yılındaki E3 fuarında yayınlanan Cyberpunk 2077 oynanış videosu oluyor. CDPR çalışanlarına göre bu oynanış videosu tamamen sahteydi ve gerçek oyunun geliştirilmesine harcanabilecek aylar ve para onun yerine bu sahte video için harcanmıştı. Her ne kadar Iwinski şirkette ekstra iş saatlerinin zorunlu olmadığını söylese de çalışanlarla yapılan röportajlara göre geliştirici ekip, o dönemde günde 13-14 saate varan vardiyalarda çalışmaya zorlanıyordu.

O dönemde projede çalışan Adrian Jakubiak, günde 13 saat çalıştığını ve bu zorlu vardiya saatleri yüzünden birçok arkadaşının ailelerinin dağıldığını ve işi bırakmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Adrian Jakubiak da evlendikten sonra şirketten ayrılmak zorunda kaldığını belirtiyor. Tüm bunların yanı sıra geliştiriciler yetiştirmeyeceklerini bildikleri bir tarih için zorlanıyor ve baskı altında kalıyorlardı. Bu da geliştirme sürecini olumsuz etkileyen diğer büyük bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

CD PROJEKT RED, uzun geliştirme sürecini ve yüzlerce ekstra çalışanı efektif yönetemedi:

2019 yılındaki E3 fuarında beklenen haber geldi ve Cyberpunk 2077 16 Nisan 2020 tarihine ertelendi. Fakat çalışanlar yine de ekstra 1 yılın yeterli olmayacağını biliyordu. Hâlihazırda kafalarını bile kaşıyacak vakit bulamayan çalışanlar oyunun en erken 2022 yılında çıkacağını öngörüyordu. Bu noktada CDPR, oyunculara söz verdikleri bazı oynanış özelliklerini çıkartma ve Night City’nin bazı bölümlerini küçültme kararı aldı. Fakat bu kararlar da oyunun düzgün geliştirilmesinde yeterli olmadı.

CDPR, The Witcher 3’ün geliştirme sürecinde 240 kişilik bir ekiple çalışıyordu. Cyberpunk 2077’de ise bu ekibin çalışan sayısı 500’ün üzerindeydi. Fakat bu denli fazla çalışanı yönetmeye alışkın olmayan CDPR, tek bir merkezden bu kadar fazla çalışanı yönetemedi ve oyunun geliştirme süreci tam bir kaos hâline geldi.

Cyberpunk 2077, aslında 7 yıllık konsollarda bile çalışamayacak kadar karmaşık bir oyundu:

2019 yılının sonunda ve 2020 Mart ayında Cyberpunk 2077 iki defa daha ertelense de şirket çalışanlara oyunun daha fazla ertelenmeyeceğini ve yeni nesil konsollar ile beraber 2020 sonunda oyunun çıkması gerektiğini söyledi. Belki koronavirüs salgını patlak vermeseydi çalışanlar zor da olsa bunu başarabilirdi. Fakat koronavirüs salgını ile beraber çalışanlar, oyunu evden tamamlamak zorunda kaldı. Bu süreçte oyunun 7 yıllık eski konsollarda çalışmak için fazla karmaşık olduğunu fark eden mühendisler bu sorunu yönetime taşıdı. Fakat The Witcher 3 ile yakaladıkları başarıyı gösteren şirket yöneticiler, “The Witcher 3 bu konsollarda çalışıyorsa Cyberpunk 2077 de çalışır merak etmeyin” diyerek konuyu geçiştirdiler.

Şirketin bu konuyu geçiştirmesindeki asıl amaç ise yeni nesil konsolları yakalamak istemeleriydi. Çalışanlara göre şirket, eski konsollarda iyi-kötü çalışan bir oyun çıkartmak, birkaç ay sonra da yeni konsollara ücretsiz geçiş hakkı vermek istiyordu. Bu nedenle Cyberpunk 2077’nin eski konsollardaki optimizasyon sorunu, başka bir reklam kampanyasının kurbanı oldu.

PlayStation Store’a tamamen veda etmiş olabilir:

Ekim 2020’ye geldiğimizde CDPR yöneticileri oyunun tamamen hazır olduğunu ve baskıya gideceğini duyurmuştu. Fakat bu dönemde yeniden birçok hata tespit edildi ve zaten yorulmuş olan programcılar, 3 hafta boyunca gece gündüz demeden hata ayıklamaya devam ettiler. Yine de bu çalışma yeterli olmadı, çünkü Cyberpunk 2077, düzeltmesi aylar sürecek hatalara ve eksik kısımlara sahipti.

10 Aralık tarihinde oyun yayınlandığında da geliştiriciler haklı çıkmış oldu. Cyberpunk 2077 hazır değildi, birçok eksik bölüm ve hata vardı. Bunun sonucunda oyun, oyuncular ve eleştirmen tarafından haklı olarak yerden yere vuruldu. Cyberpunk 2077’de çalışan geliştiricilere göre birçok hata ve grafiksel sorunlar yamalarla çözülebilir. Fakat oyunun tekrar PlayStation Store’a eklenip eklenmeyeceği kesin değil .

Cyberpunk 2077’nin şu anki amacı ise hayranlarını geri kazanmak. No Man’s Sky, Destiny ve daha birçok oyunun oldukça kötü başlangıç yapıp daha sonradan çok büyük övgüler kazandığını gördük. Cyberpunk 2077 için de aynı durum yaşanabilir. Fakat bu kadar büyük beklentiler ile uzun yıllar beklenen Cyberpunk 2077 için önümüzdeki dönemde işler hiç de kolay olmayacakmış gibi duruyor.