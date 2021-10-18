Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşım, Dogecoin'i bir kez daha uçurdu. Bir süredir 23 centte akümüle olan kripto para birimi, yapılan paylaşım sonrası 27 centin üzerine çıktı. Yatırımcılar, dakikalar içerisinde yüzde 20 civarı kar yakalama imkanına sahip oldular.

Kripto para camiasının son dönemlerde en çok konuştuğu isim, hiç şüphesiz Elon Musk. Milyarder iş insanının büyük bir kripto para yatırımcısı olduğu herkes tarafından biliniyor. Özellikle de Dogecoin isimli altcoin için büyük yatırımlar yapan Musk, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da piyasayı alt üst etmeyi başarıyor. Tıpkı geçtiğimiz saatlerde yaşanan olaylar gibi...

Türkiye'deki yatırımcılar da Dogecoin'i seviyorlar. Bunun nedeni, şaka olsun diye kurulmuş olan kripto para biriminin fiyatının uygun, karının yüksek oluşu. Yatırımcılar bu sayede, küçük fiyat artışlarından büyük kar marjları yakalamış oluyorlar. Dün akşam saatlerinde Twitter'da bazı paylaşımlar yapan Musk, tüm Dogecoin yatırımcılarını bir kez daha mutlu etti. Zira bu kripto para birimi, yapılan açıklamalarla bir anda fırladı.

Dogecoin, açıklamalara paralel olarak 27 centin üzerini gördü

Dogecoin, bir süredir 23 cent civarında akümüle olmuştu. Ancak Elon Musk'ın paylaşımı, bu kripto para birimini dakikalar içerisinde 27 centin üzerine çıkardı. Böylelikle yatırımcılar, o yükseliş anında yüzde 20 civarı kar yakalama imkanı buldular. Saat 14:15 itibarıyla 25 cent civarında işlem gören kripto para birimi, son yirmi dört saatte yüzde 9 civarı değer kazanmış durumda. Peki Elon Musk, Dogecoin için yine ne söylemişti?

Dogecoin'in fitili, kripto paranın yaratıcısına verilen cevapla ateşlendi

Dogecoin'in piyasaya sürülmesini sağlayan iki isimden bir tanesi olan namıdiğer Shibetoshi Nakamoto, geçtiğimiz saatlerde Twitter'da yaptığı bir paylaşımda "Dogecoin'i absürtleştirmeye devam et" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımı yanıtlayan Musk, dil çıkarma emojisi kullanarak bir etkileşim oluşturdu. Her iki paylaşım da binlerce beğeni ve yorum aldı.

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