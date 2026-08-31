NASA’nın Hubble’dan 100 kat daha geniş görüş alanına sahip yeni nesil teleskobu Nancy Grace Roman'ı fırlattı. Peki ne işe yarayacak?

NASA’nın evrenin en büyük gizemlerinden olan karanlık madde ve karanlık enerjiyi incelemek üzere tasarladığı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu geçtiğimiz gün resmen fırlatıldı. Florida’daki NASA Kennedy Uzay Merkezi’nden bir SpaceX Falcon Heavy roketiyle uzaya gönderilen devasa gözlemevi, uzay araştırmaları için büyük önem taşıyor.

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NASA yetkilileri, fırlatmanın ardından kısa bir süre içinde teleskobun güneş panellerinin ve alt enstrüman güneşliğinin sorunsuz bir şekilde açıldığını ifade etti. Önümüzdeki gün ve haftalarda teleskobun diğer enstrümanları da aşamalı olarak aktif hâle getirilecek. Peki Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu tam olarak ne yapacak?

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Evrenin karanlık sırlarını ve gezegenleri inceleyecek

sistemleri çalışır duruma geldikten sonra Nancy Grace Roman teleskobu, Dünya’ya günde 1,4 terabayt veri gönderecek. NASA Bilim Görevleri Dairesi Yöneticisi Nicky Fox, teleskobun insanlığı kozmik tarihe ilişkin en derin soruları yanıtlamaya her zamankinden daha çok yaklaştıracağını ve görünmeyeni görünür kılacağını söylüyor. Teleskoptan ilk görüntülerin ise 2027’nin başlarında alınması planlanıyor.

Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, selefi Hubble Uzay Teleskobu’na kıyasla gökyüzünde 100 kat daha geniş bir alanı tek bir karede görüntüleme kapasitesine sahip. Geniş görüş alanı ve yüksek tarama hızı sayesinde devasa gökyüzü haritalamaları yapacak olan teleskop, güneş sistemimizin dışındaki yaşam arayışları için de temel oluşturacak.

Teleskop sadece karanlık madde ve karanlık enerji araştırmalarıyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda ötegezegenleri ve gezegen oluşturan diskleri de detaylıca inceleyecek. NASA verilerine göre Nancy Grace Roman, görevi boyunca bir milyar galaksiden gelen ışığı ölçümleme potansiyeline sahip. Bu devasa veri hacmi, astronomların galaksi oluşumları ve evrenin genişleme hızı hakkındaki teorilerini sınamalarına olanak tanıyacak.