Elon Musk, 'Pedofili' Davası İçin Hakim Karşısına Çıkacak

İngiliz mağaracı Vernon Unsworth'un Elon Musk hakkında bulunduğu ithamlardan sonra Musk'ın paylaştığı tweet nedeniyle 2018'de açılan dava hâlâ sürüyor. Musk, duruşmada kendi adına savunmada bulunacak. Hakaret davası, sonraki duruşmada yeterli kanıt sunabilirse Unsworth'un zaferiyle sonuçlanacak gibi görünüyor.

2018'in temmuz ayında Elon Musk, Tayland'a bir mağarada mahsur kalmış 12 kişilik bir çocuk futbol takımı ve takımın koçunun kurtarılması için Vernon Unsworth'a yardım gönderebileceğini söylemişti. Musk'ın denizaltı gönderme teklifini duyan Unsworth ise bu jesti bir dikkat çekme çabası olarak nitelendirmiş ve CNN'de yaptığı açıklamada Musk'a karşı kötü ifadeler kullanmıştı.

Vernon Unsworth'un bu ifadelerini duyan Musk, Twitter'da konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuş ve Unsworth için "Pedo guy (Pedo adam)" ifadesini kullanmıştı. İngiliz mağaracı Vernon Unsworth, Elon Musk'ın bu ifadesinden dolayı hakaret davası açmıştı.

Elon Musk özür diledi:

Elon Musk'ın avukatı, oturum sırasında mahkemeye "Kanıtlar, Bay Musk'ın Vernon Unsworth'e pedofili demediği üzerinedir. Elon Musk, bahsi geçen tweet'i silmiş, özür dilemiş ve olayı geride bırakmıştır" ifadelerini kullanarak savunmada bulunmuştu.

İki taraf da 3 Aralık'a ertelenen ve Los Angeles Federal Mahkemesi'nde yapılacak olan duruşmadan önce davayı sonuçlandırmaya yönelik bir girişimde bulunmadı. Bölge yargıcı Stephen Wilson, sonraki hafta yapılacak olan duruşmada sunulabilecek kanıtları çözümlemek maksadıyla ikinci bir ön duruşma çağrısı yaptı. Geçen hafta Wilson, Musk'ın davanın düşmesi talebini reddetti. Unsworth, Musk'ın sorumsuz bir biçimde yorumda bulunduğunu ve paylaşımı hakaret amacıyla yaptığını ispatlayabilirse davayı kazanan taraf olacak.

Musk, daha önce bu ifadenin doğup büyüdüğü Güney Afrika'da yaygın bir tabir olduğunu ve paylaştığı gönderide Unsworth'u pedofili olmakla itham etmeyi amaçlamadığını da belirtmişti.