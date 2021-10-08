Elon Musk Hakkında FETÖ'cü Olduğu Gerekçesiyle Suç Duyurusu

FETÖ üyeliği ve casusluk gibi suçlarla yargılanan Metin Can Yılmaz, Elon Musk'ın FETÖ'cü olduğunu ileri sürdü. Resmi suç duyurusu üzerine harekete geçen savcılık, Musk için soruşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından açılan FETÖ davalarında gerçekten de komik olan bir gelişme yaşandı. Dünyanın en zengin insanlarından olan, yaptığı çalışmalarla uzay turizmini hayatımıza katan ve otomotiv sektörünün de genel seyrini değiştiren Elon Musk, soruşturmalar kapsamında FETÖ'cü olmakla suçlandı. Peki nasıl oldu da muhtemelen FETÖ'nün ne olduğunu bile bilmeyen Musk, bu örgütle yan yana geldi?

Yaşanan ilginç olayın kaynağı, Metin Can Yılmaz isimli bir FETÖ tutuklusu. Örgüte üye olmanın yanı sıra casuslukla da suçlanan Yılmaz'ın suçlanmasına konu olan argümanlardan bir tanesi de gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Signal. Hatırlayanlarınız olacaktır; Elon Musk, söz konusu uygulamayı WhatsApp'ın tartışmalı kullanım koşulları güncellemesinin tartışıldığı günlerde dile getirmişti. Hatta konuyla ilgili bir paylaşım yapan Musk, "Signal kullanın" dediği bir paylaşım yapmıştı. İşte FETÖ'den tutuklu sanık, bu uygulama üzerinden Elon Musk hakkında da soruşturma açılması gerektiğini savundu.

"Elon Musk hakkında resmi suç duyurusunda bulunuyorum"

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargıladığı Metin Can Yılmaz isimli sanık, "Signal kullananları ifşa edeceğim. Elon Musk gibi. Signal kullanan adam, Sabah Gazetesi'nin haberine göre ya il imamıdır ya da ilçe imamıdır. Elon Musk hakkında resmi suç duyurusunda bulunuyorum. Adam hem kullanıyor hem de teşvik ediyor. Eğer benim hakkımda Sabah Gazetesi'nin haberine dayanarak iddianame düzenlenip Enver Altaylı hakkında mütalaa düzenleniyorsa, Elon Musk soruşturulmalıdır. Bu adam suçludur. Signal'i kullandığı için, Signal'in kullandırılmasını teşvik ettiği için bu adam örgüt içi bir haberleşme programını herkese tavsiye ediyor." ifadelerini kullanarak, mahkeme heyetinin karşısında Elon Musk hakkında suç duyurusunda bulunmuş oldu. Bunun üzerine harekete geçmek zorunda kalan mahkeme, tutukluğu sanığın ihbarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönlendirmek zorunda kaldı.

Sanığın ihbarını değerlendirmeye almak zorunda kalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Elon Musk hakkında bir karar verdi. Bu karar kapsamında Musk için soruşturmaya yer olmadığını duyuran savcılık makamı, kararın gerekçesini ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. maddesinin 6. fıkrası olarak gösterdi. Bu fıkrada şu ifadelere yer veriliyor:

İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173'üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü halinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından görülebilir.

Türkiye bu meseleyle uğraşırken Elon Musk, uzay seyahati, küresel internet bağlantısı ve elektrik motorlu araçlar üzerinde çalışmaya devam ediyordu...