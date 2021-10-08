Elon Musk'ın Şirketi Tesla, Silikon Vadisi’nden Ayrılıyor

Teknoloji dünyasının fenomenlerinden Elon Musk’ın; kurulduktan 1 yıl sonra 2004’te, sadece 6,5 milyon dolar yatırımla patronu olduğu Tesla; artık Silikon Vadisi’nin bir parçası olmayacak. Dünyanın en büyük otomobil şirket, yüksek vergi ve hayat pahalılığı gerekçesi ile Kaliforniya’dan Teksas’a taşınma kararı aldı.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil ve ekosistem şirketi Tesla, kuruluşundan bu yana yönetildiği Kaliforniya, Palo Alto ya da daha bilinen adıyla Silikon Vadisi’nden taşınıyor. Yeni genel merkezi ise bir araba ve batarya fabrikasının inşa edildiği Austin, Teksas olacak. Reuters’a göre Kararın arkasında Kaliforniya’daki yüksek vergiler ve pahalı yaşam standartları yatıyor.

Silikon Vadisi’nin bulunduğu Kaliforniya eyaleti, tüm dünya tarafından yeni fikirlerin filizlendiği bir yer olarak görünse de vergi politikaları oldukça sıkı. Hatta bu nedenle daha önce Facebook’un sahibi olduğu Oracle, HP, ve Toyota Motor şirketleri de merkezlerini Teksas’a taşıdı. Teksas ise şirketler için daha düşük vergi oranları sebebi ile cazip merkez haline geldi.

Yüksek vergi politikası şirketi, pahalı yaşam standartları ise fabrika çalışanlarını zorluyor:

Tesla'nın eski Genel Merkezi'ninde bulunduğu Kaliforniya'daki fabrikası

ABD basınına göre Kaliforniya’daki Tesla fabrikasında çalışan işçilerin gelirleri, bölgede yaşamak için bir ev almaya bile yetmeyecek düzeye geldi. Bunun sebebi olarak Kaliforniya’nın zengin şirket ve üst düzey çalışanların merkezi haline gelmesi, eyalet yönetiminin bu kesme uygun politikalar belirleyerek hareket etmesi gösteriliyor.

Alınan kararı bu yılın ilk hissedarlar toplantısında dile getiren Elon Musk’a göre” şirketin merkezini taşımak, aslında Kaliforniya'dan tamamen ayrıldıkları” anlamına gelmiyor. Genel merkezin daha ucuz bir eyalete taşınmasıyla Kaliforniya ve Nevada’daki Tesla fabrikalarının kapasitesi %50 oranında artırılması hedefleniyor.

SpaceX’in yeni roketleri de Elon Musk’ın evi de aynı yerde, Teksas’ta bulunuyor:

Elon Musk’ın uzun bir süredir ana projesi Starship’e yoğunlaşan diğer şirketi SpaceX’in roketlerini test ettiği fırlatma sahası Teksas’ın güneyinde yer alıyor. Ayrıca Tesla’nın yeni genel merkezinin yer alacağı Teksas, Freemont’ta da uzun süredir üretim yapılan bir otomobil fabrikası var. Elon Musk’ın bir süredir yaşadığı evi de her iki bölgeye çok yakın.

Elon Musk, Kaliforniya yönetimini uzun süre önce taşınmakla tehdit etmişti:

Covid-19 salgını başladığı dönemde Tesla’nın Kaliforniya’daki fabrikası, alınan önlemler nedeniyle kapatılmış ve üretim aksamıştı. Bu karar üzerine Musk, eyalet yönetimini karşısına alarak Teksas’a taşınmakla tehdit etmiş, bunun üzerine meclis üyesi Loreno Gonzalez “F*ck Elon Musk” tweeti atmıştı.

Musk’ın taşınma kararını aldığı toplantıya, üzerinde “Don’t mess with T” yani “T ile uğraşma” yazılı, kovboy stili bir bel kemeri ile katıldığı söyleniyor. Bu söz, aynı zamanda Teksas eyaletinde çevre duyarlılığı için kullanılan “Don’t mess with Texas” kampanyasının adı ve sloganı.