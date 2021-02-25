ABD medyasına yansımaya başlayan haberlere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk'ın Doge Coin ile ilgili gönderilerinin ardından manipülasyon iddiasıyla inceleme başlattı.

Elon Musk, son zamanlarda attığı Tweetler ve yaptığı hareketlerle Doge Coin adlı kripto para birimini adeta oyuncak etmiş, sürekli olarak bu konuda açıklamaları takip edilen biri haline gelmişti.

Piyasaya bir şaka parası olarak çıkmasına rağmen zaman içerisinde pek çok kişinin adeta gözbebeği haline gelen Doge'deki hareketlenmeler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun da (SEC) dikkatini çekti. ABD'de konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre SEC bu konuda inceleme başlattı.

Elon Musk'ın Tweetleri inceleme altında:

İddialara göre Musk'ın sık sık bu kripto para hakkında paylaşımlar yapması, Doge'nin fiyat hareketleri üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Milyarder girişimci ayrıca Doge 'balinalarına' yönelik ellerindeki paraları satarlarsa alacağını açıklamıştı. Bu da oldukça dikkat çeken noktalardan biri.

Bu olay, Elon Musk'ın Twitter yüzünden başının ilk belaya girmesi değil. Geçmişte de Tesla hisseleri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle bir anda kendisini SEC'in kıskacında bulan Musk, bu sürecin sonunda CEO'luk görevinden de uzaklaşmıştı.

Kurum ile girişimci arasındaki gerilim de bununla sınırlı kalmadı. Nisan 2019'da yaşanan olayın ardından bir süre Twitter'ı sürekli gözetim altında tutulan Musk, 60 Minutes adlı programda açık bir şekilde SEC'e saygı duymadığını da dile getirdi.

SEC kripto paralara nefes aldırmıyor:

Kripto para borsalarının korkulu rüyalarından biri haline gelmeye başlayan SEC, daha önce de Aralık ayında Ripple'ın üreticisi olan Ripple Labs'ı mahkemeye vermişti. Yaşanan gelişmeler uzun zamandır da dünya kripto para gündeminin merkezinde yer alan konulardan biri olmuştu.

Dogecoin, iddiaların ortaya çıkışından bu yana ise %8'in üzerinde değer kaybetti. Bakalım SEC incelemesinin sonuçları nasıl olacak? Yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.