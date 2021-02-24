Elon Musk, Dogecoin ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. "Kelimenin tam anlamıyla" yazarak bir görüntü paylaşan Musk, doğal uydumuz Ay'a Dogecoin bayrağı dikti. Bunun üzerine "Gerçek Ay'da" şeklinde bir paylaşım yapan Musk, kafaları karıştırmayı da başardı.

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarda gündemi sarsmayı başaran Elon Musk, bugün yine çok konuşulacak bir Twitter paylaşımı yaptı. Yaptığı paylaşımda bir görsel kullanırken sadece "literally" yani "kelimenin tam anlamıyla" yazan Musk, bir kez daha Dogecoin'i vurguladı. Musk'ın paylaştığı görüntüde, Ay'a Dogecoin bayrağı dikilmiş olduğu görülüyor.

Elon Musk, Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarla kripto para camiasının gündemine oturan isimlerden bir tanesi. Hatta bu kripto para birimi, sadece Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle aralık ayından bu yana, 30 kat kadar değer kazandı. Ancak hafta sonu yaptığı açıklamalarla Bitcoin'de, dolayısı ile de Dogecoin'de düşüşe yol açan Musk'ın bugün yaptığı paylaşım, bu altcoini yeniden uçurabilecek gibi görünüyor.

İşte Elon Musk'ın Twitter'da paylaştığı o görüntü

Paylaşımın orijinal haline buradaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz.

Elon Musk'ın Twitter'da paylaştığı görüntü, Dogecoin'in fiyatını şimdilik etkilemedi. Ancak Musk'ın söylediği her sözün piyasaları nasıl salladığını yok saymazsak, yapılan bu açıklamanın Dogecoin'in fiyatında hareketliliğe yol açabileceğini söyleyebiliriz. Zira kripto para yatırımcılarının sıklıkla kullandığı ve sert yükseliş anlamına gelen "to moon" yani "Ay'a" ibaresi, Musk'ın paylaşımıyla yatırımcıların gözüne sokulmak isteniyor gibi görünüyor. Peki bu paylaşım, farklı bir anlam da ifade ediyor olabilir mi?

Mars'a Dogecoin'le yolculuk yapmak?

Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla'nın kısa bir süre önce 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığı açıklanmıştı. Şirket, bu açıklamanın yanı sıra Bitcoin ile ödeme almaya başlayacağını da duyurmuştu. Yani bir tüketici, Tesla markalı bir otomobil almak istediğinde Bitcoin'le ödeme yapabilecekti. Ancak Elon Musk'ın sahip olduğu tek şirket Tesla değil. Uzay turizmi üzerine çalışmalarını sürdüren SpaceX de Elon Musk'a ait. İşte tam da bu noktada uzay yolculuklarında Dogecoin kullanılabileceği akıllara geliyor. Çünkü Elon Musk, paylaştığı görüntüyü de yanıtlayarak "On the actual moon" yazdı. "Gerçek Ay'da" şeklinde yorumlayabileceğimiz ifade, Elon Musk'ın bir şeyler planladığına işaret gibi görünüyor.