Elon Musk'ın son dönemlerdeki paylaşımlarıyla bir hayli popüler hale gelen Dogecoin, birçok kişinin ilgisini çekmeye başladı. Son dönemlerde "Dogecoin nedir, nasıl alınır?" soruları da yükselişe geçti. Gelin, bu soruların yanıtına hep birlikte göz atalım.

İlk olarak 2013 yılında şaka amaçlı olarak geliştirilen Dogecoin, şüphesiz son dönemlerin en çok konuşulan kripto para birimlerinden biri. Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlar sonrası değerine değer katan popüler kripto para, şu anda kripto para borsalarının en çok ilgi gören coinlerinden biri konumunda bulunuyor.

Hal böyle olunca, konuya uzak olan ancak bir yerden başlamak isteyenler "Dogecoin nedir?" ve "Dogecoin nasıl alınır?" gibi sorulara yanıt arar oldu. Dilerseniz gelin hiç vakit kaybetmeden hem bu soruların yanıtlarına hem de Dogecoin'in hikayesine daha yakından göz atalım.

Dogecoin nedir?

2013 yılında Portland, Oregon'da bir yazılımcı olan Billy Markus tarafından geliştirilen Dogecoin, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. Sembolü Ɖ ve kısaltması DOGE olan popüler kripto para, aynı zamanda Shiba Inu cinsi köpekten esinlenilen logosuyla da tanınıyor.

Dogecoin, başlangıçta şaka amaçlı olarak tasarlansa da kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi kazanarak günümüzün en popüler kripto para birimlerinden biri haline geldi. İlk plan, Dogecoin'i 100 milyar adetle sınırlı tutmak olsa da daha sonrasında sınırsız Dogecoin arzına karar verildi.

Dogecoin nasıl alınır?

Adım #1: Dogecoin satın alabileceğiniz kripto para borsalarından birine giriş yapın. Yerli ve yabancı kripto para borsalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dogecoin satın alabileceğiniz kripto para borsalarından birine giriş yapın. Adım #2: Bu sitelerden birinde hesap oluşturun ve hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onaylayın.

Bu sitelerden birinde hesap oluşturun ve hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onaylayın. Adım #3: Oluşturduğunuz hesaba bakiye yükleyin.

Oluşturduğunuz hesaba bakiye yükleyin. Adım #4: Dogecoin'i ilgili kripto para borsasında aratın ve satın alın.

Adım #1: Dogecoin satın alabileceğiniz kripto para borsalarından birine giriş yapın

Tıpkı Bitcoin ve Ethereum gibi lider kripto para birimlerinde olduğu gibi Dogecoin satın almak için de bir aracı kuruma ihtiyacınız var. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, üyelik oluşturacağınız kripto para borsasının Dogecoin'i listeleyip listelemediği olacaktır.

Adım #2: Bu sitelerden birinde hesap oluşturun ve hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onaylayın

Dogecoin'i listeleyen kripto para borsalarından birinde karar kıldıktan sonra burada üyelik oluşturmanız gerekiyor. Kaydolurken adınız, doğum tarihiniz ve adresiniz gibi bilgileri vermeniz istenir. Bazı borsaların doğrulama kimlik fotoğrafı gibi belgeler talep edebileceğini ve her platform için onay sürecinin farklı olacağını da unutmayın.

Adım #3: Oluşturduğunuz hesaba bakiye yükleyin

Profiliniz ayarlanıp doğrulandıktan sonra çevrimiçi cüzdanınıza para yatırarak işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için ilgili borsanın 'Yatırma' bölümüne gidin ve yatırmak istediğiniz tutarı girin. Banka hesabınızdan havale yapabileceğiniz gibi Papara gibi alternatif uygulamaları da kullanabilir veya doğrudan banka/kredi kartınızla işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Bu seçenekler, tercih ettiğiniz kripto para borsasına göre değişiklik gösterecektir.

Adım #4: Dogecoin'i ilgili kripto para borsasında aratın ve satın alın

Para yatırma işleminiz tamamlandıktan sonra Dogecoin satın almaya başlayabilirsiniz. Bunun için hesabınızı oluşturduğunuz ilgili kripto para borsasında Dogecoin veya DOGE araması yapın ve miktar girdikten sonra ödeme bilgilerini onaylayın. Eğer banka/kredi kartı aracılığıyla Dogecoin satın alıyorsanız 3D güvenlik doğrulamasını tamamlayın ve işlemi sonlandırın. Satın aldığınız miktara bağlı olmak üzere belirli bir komisyonun aracı kurum tarafından alınacağını unutmayın.

Dogecoin alabileceğiniz yerli kripto para uygulamaları:

#1: Binance TR

#2: Bitexen

#3: Paribu

#4: Koinim

#5: Thodex

#1 Binance TR

İşlem hacmi bazında dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, geçtiğimiz dönemlerde ülkemize özel yerel borsası Binance TR'yi kullanıma sunmuştu. Binance teknolojisi ve güvenliğiyle donatılan Binance TR, Türkiye'deki kullanıcıların doğrudan banka kanalı üzerinden Türk lirası (TRY) yatırma ve çekme işlemlerini kolayca halledebilmesini amaçlıyor.

#2: Bitexen

'Kolay, güvenilir ve hızlı kripto para alım satım platformu' iddiasıyla yola çıkan Bitexen, ülkemizin önde gelen kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Listelediği coin sayısıyla ön plana çıkan bu platformda, Dogecoin alım satım işlemlerinizi de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

#3: Paribu

2017 yılında işleme açılan Paribu da Dogecoin'i listeleyen yerli kripto para borsaları arasında yer alıyor. 1,5 milyondan fazla kullanıcısı bulunan platform, günlük ortalama 800 milyon dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekiyor.

#4: Koinim

2013 yılından beri işlem vermekte olan Koinim.com, Türkiye'nin en eski kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Platformda Dogecoin'in yanı sıra Bitcoin, Litecoin ve Ethereum gibi diğer öncü kripto para birimleri de listeleniyor.

#5: Thodex

Eski adıyla Koineks, yeni adıyla Thodex, Türkiye'de FinCen MSB lisansı alan ilk kripto borsası olarak geçtiğimiz dönemlerde dünyaya açılmıştı. Ülkemizde 400 binden fazla kullanıcısı bulunan Thodex de yine Dogecoin'e ek olarak diğer pek çok popüler kripto parayı sitesinde listeliyor.

Dogecoin alabileceğiniz yabancı kripto para uygulamaları:

#1: Binance

#2: Bitpanda

#3: Kraken

#4: Bittrex

#1: Binance

Dünyanın lider kripto para borsası Binance, dijital varlıklarda işlem yapanların ziyaret ettiği ilk platform olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe dil desteğinin de bulunduğu platformda Dogecoin'in yanı sıra yüzlerce farklı coin, farklı paritelerde listeleniyor.

#2: Bitpanda

Bitpanda, Ekim 2014'te kurulmuş bir Avusturya borsasıdır. Platformda çeşitli ödeme yöntemleriyle Doge ve diğer kripto para birimlerinin alınıp satılmasına imkân sağlanıyor. Tıpkı Binance gibi Bitpanda'da da Türkçe dil desteği bulunuyor.

#3: Kraken

2011 yılında kurulan ABD merkezli bir kripto para borsası olan Kraken, kredi kartı veya banka havalesi yoluyla para yatırmanıza olanak sağlıyor. 7 temel para biriminin yanı sıra kripto varlıklarınızı plaforma yükleyerek işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Türkçe dil desteğinin bulunduğunu da belirtelim.

#4: Bittrex

Bittrex, son yıllarda popülerliğini artıran ABD merkezli bir kripto para borsasıdır. DOGE / BTC paritesinin sunulduğu bu platformda, Doge satın alabilmek için Bitcoin satın almanız ya da Bitcoin yatırmanız gerekiyor. Bu nedenle yeni başlayanlar için karışık bir platform olduğu söylenebilir.