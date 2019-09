Elon Musk, Starship Uzay Aracının Tasarımını Paylaştı

SpaceX’in 5 milyar dolar harcayarak geliştirdiği Starship, uzaydaki macerasına çıkmak için gün sayıyor. Elon Musk’ın Mars ve Ay planları için kritik bir öneme sahip olan yeni nesil uzay gemisi, paslanmaz çelik alaşım malzemeden inşa edilen dış yüzeyiyle oldukça fütüristik bir görünüm sunuyor.

Musk, cumartesi günü Teksas'ın Boca-Chica bölgesindeki Cape Canaveral uzay üssünde gerçekleştirilen etkinlikte, Starship’in geldiği son noktayı paylaştı. Kendisini dinleyen uzay meraklılarına ve gazetecilere etkileyici bir sunum yapan SpaceX CEO’su, Starship için planlanan zaman çizelgesini paylaşmayı da ihmal etmedi.

Aynı zamanda elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın da CEO’su olan Musk, ilk yörüngesel uçuşun önümüzdeki altı ay içinde yapılabileceğini, 2021 yılında ise mürettebatlı uzay misyonlarının gerçekleştirileceğini aktardı.

Geliştirdikleri Starship uzay aracını uzay medeniyeti olma yolunda kritik bir adım olarak nitelendiren milyarder girişimci, asıl büyük atılımın hava yolculuğu gibi uzay yolculuğu yapmak olduğunu söylüyor.

11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P