Elon Musk, Starship Uzay Aracının Tasarımını Paylaştı

Milyarder girişimci Elon Musk, SpaceX’in insanları Ay’a ve Mars’a taşıyacak yeni uzay gemisi Starship’in son halini Teksas'ın Boca-Chica bölgesindeki Cape Canaveral uzay üssünde gerçekleştirilen etkinlikte tanıttı. Musk ayrıca Starship’in ilk yörüngesel uçuşunu gelecek altı ay içinde gerçekleştireceğini de söyledi.

SpaceX’in 5 milyar dolar harcayarak geliştirdiği Starship, uzaydaki macerasına çıkmak için gün sayıyor. Elon Musk’ın Mars ve Ay planları için kritik bir öneme sahip olan yeni nesil uzay gemisi, paslanmaz çelik alaşım malzemeden inşa edilen dış yüzeyiyle oldukça fütüristik bir görünüm sunuyor.

Musk, cumartesi günü Teksas'ın Boca-Chica bölgesindeki Cape Canaveral uzay üssünde gerçekleştirilen etkinlikte, Starship’in geldiği son noktayı paylaştı. Kendisini dinleyen uzay meraklılarına ve gazetecilere etkileyici bir sunum yapan SpaceX CEO’su, Starship için planlanan zaman çizelgesini paylaşmayı da ihmal etmedi.

Aynı zamanda elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın da CEO’su olan Musk, ilk yörüngesel uçuşun önümüzdeki altı ay içinde yapılabileceğini, 2021 yılında ise mürettebatlı uzay misyonlarının gerçekleştirileceğini aktardı.

Geliştirdikleri Starship uzay aracını uzay medeniyeti olma yolunda kritik bir adım olarak nitelendiren milyarder girişimci, asıl büyük atılımın hava yolculuğu gibi uzay yolculuğu yapmak olduğunu söylüyor.

11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

“Uzay yolculuğunun uygulanabilmesi için uzay aracının yeniden kullanılabilir bir yapıda olması gerekiyor” diyen Musk, bilincimizi gezegenimizin ötesine taşıyacak adımlar atmanın çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Yüzlerce insanı Ay’a ve Mars’a götürmek için tasarlanan Starship, SpaceX'in yeniden kullanılabilir uzay araçları ailesinin en yeni ve en görkemli üyesi olarak biliniyor. 5350 ton itiş gücü üretebilen bu koca oğlanın bünyesinde 40 kabin, 1 mutfak ve 1 barınak olacak.

Hatırlayacağınız üzere Musk, geçtiğimiz yıl Japon milyarder Yusaku Maezawa'yı Starship'in ilk özel yolcusu olarak seçmişti. 42 yaşındaki girişimci, kendisine eşlik edecek birçok sanatçıyla 1 hafta boyunca eşsiz bir uzay macerasına çıkacak.

Tam 11 yıl önce ilk başarılı uzay misyonunu gerçekleştiren SpaceX, bugüne kadar 78 lansmana imza attı. Dünya’ya geri dönme özelliğine sahip, dünyanın ilk ve tek operasyonel yeniden kullanılabilir roket ve uzay aracı Starship’i geliştirilen ABD’li şirket, Ay ve Mars’a yapacağı uçuşlarla yeni bir dönemin kapısını aralamak istiyor.

Starship için düzenlenen etkinliğin tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: