  • Elon Musk, Starship Uzay Aracının Tasarımını Paylaştı

Elon Musk, İnsanları Mars'a Taşıyacak Starship Uzay Gemisinin Tasarımını Paylaştı

3 dk okuma süresi
29
3
1
1
0
Milyarder girişimci Elon Musk, SpaceX’in insanları Ay’a ve Mars’a taşıyacak yeni uzay gemisi Starship’in son halini Teksas'ın Boca-Chica bölgesindeki Cape Canaveral uzay üssünde gerçekleştirilen etkinlikte tanıttı. Musk ayrıca Starship’in ilk yörüngesel uçuşunu gelecek altı ay içinde gerçekleştireceğini de söyledi.

SpaceX’in 5 milyar dolar harcayarak geliştirdiği Starship, uzaydaki macerasına çıkmak için gün sayıyor. Elon Musk’ın Mars ve Ay planları için kritik bir öneme sahip olan yeni nesil uzay gemisi, paslanmaz çelik alaşım malzemeden inşa edilen dış yüzeyiyle oldukça fütüristik bir görünüm sunuyor. 

Musk, cumartesi günü Teksas'ın Boca-Chica bölgesindeki Cape Canaveral uzay üssünde gerçekleştirilen etkinlikte, Starship’in geldiği son noktayı paylaştı. Kendisini dinleyen uzay meraklılarına ve gazetecilere etkileyici bir sunum yapan SpaceX CEO’su, Starship için planlanan zaman çizelgesini paylaşmayı da ihmal etmedi.

spacex

Aynı zamanda elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın da CEO’su olan Musk, ilk yörüngesel uçuşun önümüzdeki altı ay içinde yapılabileceğini, 2021 yılında ise mürettebatlı uzay misyonlarının gerçekleştirileceğini aktardı.

Geliştirdikleri Starship uzay aracını uzay medeniyeti olma yolunda kritik bir adım olarak nitelendiren milyarder girişimci, asıl büyük atılımın hava yolculuğu gibi uzay yolculuğu yapmak olduğunu söylüyor. 

 

“Uzay yolculuğunun uygulanabilmesi için uzay aracının yeniden kullanılabilir bir yapıda olması gerekiyor” diyen Musk, bilincimizi gezegenimizin ötesine taşıyacak adımlar atmanın çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. 

elon musk

Yüzlerce insanı Ay’a ve Mars’a götürmek için tasarlanan Starship, SpaceX'in yeniden kullanılabilir uzay araçları ailesinin en yeni ve en görkemli üyesi olarak biliniyor. 5350 ton itiş gücü üretebilen bu koca oğlanın bünyesinde 40 kabin, 1 mutfak ve 1 barınak olacak. 

Hatırlayacağınız üzere Musk, geçtiğimiz yıl Japon milyarder Yusaku Maezawa'yı Starship'in ilk özel yolcusu olarak seçmişti. 42 yaşındaki girişimci, kendisine eşlik edecek birçok sanatçıyla 1 hafta boyunca eşsiz bir uzay macerasına çıkacak.
İLGİLİ HABER

Elon Musk, SpaceX Roketi Starship'in Altı Ay İçinde Yörüngeye Girebileceğini Söyledi

Tam 11 yıl önce ilk başarılı uzay misyonunu gerçekleştiren SpaceX, bugüne kadar 78 lansmana imza attı. Dünya’ya geri dönme özelliğine sahip, dünyanın ilk ve tek operasyonel yeniden kullanılabilir roket ve uzay aracı Starship’i geliştirilen ABD’li şirket, Ay ve Mars’a yapacağı uçuşlarla yeni bir dönemin kapısını aralamak istiyor.

Starship için düzenlenen etkinliğin tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

Kaynak : https://www.csmonitor.com/Science/Spacebound/2019/0929/Elon-Musk-unveils-latest-Starship-designed-to-go-to-Mars
29
3
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
29
3
1
1
0