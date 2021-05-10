Elon Musk'ın Kara Mizahta Zirve Yaptığı Mars Skeci [Video]

Elon Musk, hafta sonu katıldığı SNL'de sıkça dile getirdiği hayali Mars'ta insan kolonilerini ele aldı. Miley Cyrus'un da katıldığı skeçte oldukça komik diyaloglar olduğu gibi kara mizahın dibine vuran şakalar da yapıldı.

21. yüzyılın en başarılı ancak bir o kadar da tartışmalı iş insanı olan Elon Musk'ın merakle beklenen Saturday Night Live (SNL) bölümü geçtiğimiz hafta sonu yayınlandı. Program, öylesine ikonik bir içeriğe sahipti ki her dakikası ayrı bir tartışma konusu oldu desek yeridir.

SNL'nin en eğlenceli bölümlerinden biri, yine içinde Elon Musk'ın bulunduğu, insanların Mars'ta bir koloni kurduğu ancak yaşanan sistemsel bir arıza nedeniyle ölme riski ile karşı karşıya kaldıkları skeçti. Söz konusu skeç, bir yandan Mars'ta koloni kurmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını gösterirken; bir yandan da Musk'ın önemli bir sözünü hatırlatıyor.

Chad on Mars adlı skeçte Pete Davidson'ı Chad adlı Mars'taki bir astronotu canlandırırken görüyoruz. Mars'taki yaşam ünitesinde yaşanan sistemsel bir arızayı gidermek için Chad ile Dünya'dan bağlantı kuran Elon Musk, ona neler yapması gerektiğini anlatıyor. Bu sırada Miley Cyrus geliyor ve Chad'a hamile olduğunu söyleyerek duygusal bir veda konuşması yapıyor. Chad, hamile olduğu için Cyrus'u tebrik ediyor, Cyrus bebeğin onun olduğunu söylüyor ve Chad adeta oradan kaçıyor.

Chad görevi başarıyla tamamlıyor, Mars'taki yaşam alanında oksijen seviyeleri normale dönmeye başlıyor, bu büyük "kahramanlık" gerektiren görev tüm dünyaya canlı yayınlanıyor ki Chad, görevi bitirip Musk'tan tebriği aldıktan sonra başlığını çıkarmayı deniyor ve… Chad mevta…

Chad'ın başlığını çıkararak hayatını kaybetmesi üzerine kısa süreli bir şaşkınlık geçiren Elon Musk, hemen sonrasında "İnsanların orada öleceğini söylemiştim" diyor. Bu söz, kısa süreli bir gülümsemeye neden olsa da diğer bir yandan da daha önce Musk'ın da bahsetmiş olduğu Mars görevlerinin tehlikelerini bir kez daha hatırlatıyor.

Şu anda Dünya'daki pek çok kişinin en önemli hedeflerinden biri insanlığı Mars'a götürmek ki Elon Musk da bu kişilerden biri. Ancak sıklıkla dile getirilen bu amacı gerçekleştirmek, daha doğrusu sürerli kılmak çok da kolay değil. Mars'ta gerçekleşecek en ufak bir kaza, oradaki tüm insanların ölümüyle sonuçlanabilir ki bunlar birer "kaza" olduğundan öngörmek ya da önleyebilmek çok da kolay değil.

Elon Musk'ın Saturday Night Live'daki Mars skeci