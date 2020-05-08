Elon Musk, nöroteknoloji şirketi Neuralink'in önümüzdeki yıl insan beynine yapay zekâ çipi yerleştirebileceğini açıkladı. Musk, geçen sene de 2020 yılında bu operasyonun gerçekleşeceğini söylemişti. Geliştirilen çiple birlikte insan beyniyle bilgisayar arasında doğrudan arayüz oluşturulması hedefleniyor.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın nöroteknoloji alanında faaliyet yürüten şirketi Neuralink, yapay zekâyla çalışan beyin çipi üzerinde mesai harcıyor. Musk, katıldığı bir programda şirketin beyne takılan çip projesinin bir yıl içerisinde gerçekleşebileceğini ileri sürdü. Musk, geçen sene doğrudan insan kafatasının içine yerleştirilecek bir çipin '2020 sonuna kadar' hazır olacağını söylemişti.

2016 yılında kurulan Neuralink, insan beyniyle doğrudan arayüz oluşturacak bir implant tasarlıyor. Musk'ın söylediğine göre bu implant, ilk etapta beyin yaralanmaları ve travma tedavilerinde kullanılacak. Musk, kaybedilen bazı işlevlerin bu çip sayesinde geri kazanılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Görme, duyma ve uzuv hareketleri için kullanılacak:

Neuralink'in üreteceği çipin potansiyel olarak görme, duyma ve uzuv hareketleri gibi işlevleri yeniden kazandırabileceği düşünülüyor. Musk'ın iddiasına göre çip, aynı zamanda beyin hastalıklarının tedavisinde de kullanılabilir. Geliştirilen cihaz, kafatasının içerisine doğrudan yerleştirilecek ve elektrot zincirlerini harekete geçirerek beynin belirli bölgeleriyle arayüz oluşturmayı sağlayacak. Musk'a göre bu çip, ilkesel olarak beyinde yanlış giden her şeyi düzeltebilecek.

Musk, geçen sene yaptığı bir açıklamada da 2020 yılının sonuna kadar bir hastanın beynine implant yapılmasını umduğunu söylemişti. Öte yandan bu yapay zekâyla çalışan beyin çipi, Musk'ın Neuralink için kurguladığı hedeflerin yalnızca biri. Musk, insanlarla yapay zekâlar arasında bir ortak yaşam geliştirecek bir cihaz geliştirmeyi umduğunu söylemişti.

Günümüzde bazı nöroprostetikler, beyin sinyallerini yorumlayabiliyor ve engelli kişilerin protez kollarını ve bacaklarını kontrol etmelerine izin verebiliyor. Musk; bu teknolojiyi, harekete geçirmek yerine geniş bant hızında diğer harici yazılım ve aygıt türleriyle etkileşime girebilen implantlarla ilişkilendirmeyi amaçlıyor. Musk, 'transhümanizm' adı verilen fikirle Iain M. Banks'ın 13 romandan oluşan kurgusal evreni The Culture'ın (Kültür) bir parçası olan 'sinirsel bağcık' adlı bir bilim kurgu konseptiyle ilgilendiğini söylemişti.