Grimes, “X Æ A-12” İsminin Anlamını Açıkladı

Bir garip milyarder Elon Musk, yeni doğan çocuğuna X Æ A-12 ismini koydu. Pek çok kişi ise bu ismin ne anlama geldiğini merak etti? Ünlü CEO’nun karısı Grimes, ismin ne anlama geldiğini harf harf açıkladı.

Tesla, SpaceX gibi firmaların kurucusu ve CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz gün baba olmuştu. Elon Musk ve Grimes çifti, yeni doğan çocuklarına “X Æ A-12” adını verdiklerini doğruladı. Peki, bu isim ne anlama geliyor?

Musk’ın Kanada’da şarkıcı olan Grimes, çocuklarına verdikleri isim hakkında bir açıklama yaptı. Twitter’dan yaptığı açıklamada, çocuğa verilen ismin karakterlerini açıklayan Grimes, akıllardaki soruların da giderilmesini sağladı. Elon Musk - Grimes çiftinin çocuklarına verdiği garip ismin anlamı şu şekilde:

X Æ A-12, Grimes’ın açıklamalarına göre ne anlama geliyor?

X: Bilinmeyen değişken

Æ: Yapay zekânın (sevgi ve/ya yapay zekânın kısaltması) AI’ın benim Ortaçağ İngilizcesi tarzında telaffuzum

A-12: S-71’in öncesi niteliğinde olan ve Grimes ve Musk’ın en sevdiği uçak modeli. Silahı yok, savunması yok, sadece hızı var. Muharebede muhteşem ama şiddete başvurmuyor

Grimes’ın yaptığı bu açıklamayı doğrulayan bir tweet atan Elon Musk, eşinin bir yanlışını da düzeltti. Grimes, A-12’nin S-17’nin öncesi olduğunu söylemişti. Musk, Grimes’ın SR-71’in öncüsü olduğunu kast ettiğini, diğer her şeyin doğru olduğunu açıkladı.

X Æ A-12 Musk, Elon Musk’ın altıncı çocuğu olurken, Grimes’ın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Ünlü CEO, daha öncesinde 3 kez boşanmıştı.

Yasal mı?

Grimes’ın isimlerin nüfusa kaydedilmeden önce kontrol edildiği ABD’nin Kaliforniya eyaletinde doğum yaptığı biliniyor. Eyalette, resimli ve kavram yazıları ile vurgu işareti bulunan harflerin isim olarak kullanılması yasak. Bunlar arasında ç, è, ñ, ē gibi harfler yer alıyor. Musk’ın yeni oğlu için düşündüğü ismin de özel karakterlerden dolayı sorun yaşama ihtimali bulunuyor.

Ünlü CEO’nun en büyük hayalinin Mars’a insan göndermek olduğu biliniyor. Belli mi olur, Elon Musk’ın başaramadığını oğlu X Æ A-12 Musk başarabilir. Tüm bunları gelecek gösterecek.