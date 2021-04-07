Elon Musk, Starship SN11'in Neden Patladığını Açıkladı

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship SN11'in neden infilak ettiğini açıkladı. Musk'ın açıklamalarına göre küçük bir metan sızıntısı, devasa roketin havaya uçmasına neden oldu.

Dünyanın en büyük özel uzay şirketi olan SpaceX, insanları Ay’a ve Mars’a götürmeyi amaçlayan devasa roketi Starship’in fırlatma testlerine devam ediyor. Son olarak 30 Mart’ta Starship SN11 ile bir fırlatma testi gerçekleştiren şirket, roketin inişe geçtiği sırada infilak etmesiyle bir kez daha amacına ulaşamamıştı.

SpaceX’in kurucusu olan milyarder iş insanı Elon Musk, yoğun sis ve kamera arızaları nedeniyle görüntülenemeyen kaza ile ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden yeni açıklamalarda bulunarak Starship SN11’in neden infilak ettiğini açıkladı.

Bir takipçisinin SN11 ile ilgili soruşturmanın nasıl gittiğini sorması üzerine yanıt veren Musk, “Nispeten küçük bir CH4 (metan) sızıntısı, ikinci motorda yangına yol açtı ve elektronik sistemlerin bir kısmını kızarttı. Bu da aracın inişe başladığı sırada CH4'ün itici pompasında yanıcı gaz basıncının artmasına neden oldu.” diyerek SN11’in patlama nedenini açıklamış oldu.

Starship SN11’e ne olmuştu?

ABD’nin Texas eyaletindeki SpaceX uzay üssünden fırlatılan Starship SN11, başarılı bir kalkışın ardından 10 kilometre kadar yükselmiş, sonra da inişe geçmişti. İniş sırasında roket üzerindeki kameraların arızalanması, fırlatma üssünün dışında bulunan kameraların ise sis nedeniyle görüntü alamaması nedeniyle roketin infilakı tam olarak görüntülenemedi. Nihayetinde ise sislerin içinde turuncu bir parlama, ardından da etrafa saçılan enkaz parçaları görüldü.