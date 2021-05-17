Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'da Bitcoin'i merkeziyetsiz olmamakla suçladı. Musk'ın bu paylaşımının ardından Bitcoin hızla değer kaybederken Türk yatırımcılardan ise milyarder isme tepki yağdı.

Kripto para piyasalarında işlem yapan yatırımcılar, son birkaç haftadır gözünü Elon Musk'a çevirmiş durumda. Tesla'nın Bitcoin ile ödeme alma kararını askıya aldığını duyurmasıyla piyasaya ilk darbeyi vuran Musk, birkaç gün önceki paylaşımıyla ise Dogecoin'i pump'lamıştı.

Piyasayı adeta avcunun içine alan ünlü milyarder, şimdiyse Bitcoin'i 'merkeziyetsiz' olmamakla suçladı. Musk'ın açıklamasından sonra Bitcoin, 47 bin dolar seviyelerinden 43 bin 600 dolarlara kadar gerilerken kripto para topluluğu ise Twitter'da Musk'ı boykot etmeye başladı.

Elon Musk, Bitcoin'i merkeziyetsiz olmamakla suçladı:

Her şey, Twitter'da bir kullanıcının Elon Musk'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımla başladı. Yatırımcı, DOGE'nin Bitcoin'e kıyasla daha az düğüm sayısı olduğunu ve arzının büyük çoğunluğunun belirli bir grubun elinde tutulması nedeniyle 'merkezileştiğini' belirttiği bir paylaşım yaptı.

Bunun üzerine Musk, verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: "Bitcoin, bir avuç büyük madencilik şirketi tarafından kontrol edilen, esasında oldukça merkezileştirilmiş bir yapıdır. Sincan'daki tek bir kömür madeni sular altında kaldı; neredeyse bütün madencilik ölüyordu ve Bitcoin hash oranı %35 düştü. Bu size merkeziyetsiz mi geliyor?"

#ReportElonMusk, Twitter'da gündem oldu:

Musk'ın arka arkaya yaptığı paylaşımlar sonrası #ReportElonMusk (Elon Musk'ı şikayet et) etiketi Twitter'ın gündemine oturdu. Özellikle Türk yatırımcılar, bu etiket altında Elon Musk'a tepki yağdırdı. İşte o paylaşımlardan birkaçı: