Elon Musk'ın Tesla hisselerini satma kararının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na takıldığı açığa çıktı. İddialara göre Elon Musk ile kardeşi Kimbal Musk, Twitter'daki anketten önce birlikte plan yaptı Kimbal, yüksek değerden ciddi miktarda Tesla hissesi satışı gerçekleştirdi. Elon Musk ise iddiaları reddetti.

Milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz yılın sonlarında Twitter'dan bir anket yapmış ve elindeki Tesla hisselerinin bir bölümünü satıp satmama kararını takipçilerine bırakmıştı. Takipçiler de hisseler satılsın kararına varmış, Elon Musk da verdiği sözü tutarak hisse senetlerinin yüzde 10'luk kısmını parça parça satmıştı. Şimdi bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İddialara göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu işin peşine düşmüş durumda.

Wall Street Journal'ın servis ettiği habere göre Elon Musk'ın kardeşi Kimbal Musk, söz konusu tweetin paylaşılmasından bir gün önce 108 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Bu satışın farkına varan SEC, bunun ticaret kurallarını ihlal edip etmediğinden emin değil. SEC'in şüphesi, Elon Musk ile Kimbal Musk'ın söz konusu paylaşımdan bir süre önce bir araya gelip plan yaptığı ve bu plana göre hareket edildiği yönünde.

Elon Musk'a göre böyle bir şey söz konusu değil

*Elon Musk ile Kimbal Musk'ı birlikte görüyorsunuz.

Ortaya atılan iddialar dünyanın önde gelen medya şirketlerinin dikkatinden kaçmadı. Temaslar üzerine Financial Times'a bir e-posta gönderen Elon Musk, Kimbal Musk'ın bu durumdan haberdar olmadığını, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Öte yandan; Tesla, Kimbal Musk ve SEC yetkililerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Elon Musk ile düzenleyici kurumlar bir süredir anlaşmazlıklar yaşıyor. Milyarder iş insanı, bir süredir vergi ödemiyor iddiaları ile gündeme geliyor. Ayrıca ABD'nin yeni bir vergi yasası üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Ortalığın nasıl durulacağı şu an için bilinmiyor olsa da SEC soruşturması, Elon Musk ile ABD arasında yeni bir gerilimin fitilini ateşleyecek gibi görünüyor.