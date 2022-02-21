Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, 2018 yılında hiç vergi ödemediği iddiasına ilişkin garip bir açıklamada bulundu. Musk, bu iddiayı yalanlamasa da 2021 yılında bireysel olarak tarihteki en fazla vergi ödeyen insan olduğunu açıkladı.

Özellikle son zamanlarda vergi tartışmalarının öznesi konumunda olan, ABD Başkanı Joe Biden ile de arası pek iyi olmayan Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, bugün yeni bir paylaşımıyla daha gündeme geldi. Dünyanın en zengin insanı konumunda olan Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ABD Senatörü Elizabeth Warren’ın açıklamasına cevap verdi.

Elizabeth Warren, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında “Elon Musk’ın 2018 yılındaki vergi beyannamelerini gördük. Onun, dünyanın en zengin insanlarından birinin ne kadar vergi ödediğini biliyor musunuz? Sıfır.” ifadelerini kullanmıştı. Musk, Twitter’dan Warren’ın haberini alıntılayarak genel bir cevap paylaştı.

Elon Musk, iddiaları reddetmeden ilginç bir açıklamada bulundu

Elon Musk, yaptığı paylaşımda bir sonraki Washington ziyaretinde ABD’de gelir idaresi alanında faaliyet gösteren Internal Revenue Service’e (IRS) ‘merhaba demek için’ bir uğrayacağını paylaştı. Bunun ardından Musk, geçtiğimiz yıl bir birey için tarihteki en fazla vergiyi ödediğini açıkladı. Musk, paylaşımını “Belki bir kurabiye falan yiyebilirim.” diyerek noktaladı.

2021 yılı için Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda bazı ülkelerin bir yılda elde ettiği gelirden daha fazla vergi ödeyeceğini tahmin ettiğini açıklamıştı. Musk, bu rakamı 11 milyar dolar olarak vermişti. Öte yandan Musk’ın 2018 yılındaki vergisi hakkında paylaşımda hiçbir yorumda bulunmaması dikkat çekti. Yani Warren’ın söylediklerini pek de yalanlamadı..