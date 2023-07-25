Elon Musk’ın en önemli yatırımlarından biri olan Tesla’nın ismi, elbette ki Nikola Tesla'dan geliyor. Musk'ın bu ismin haklarını almak için yaptıkları ise bir hayli ilginç.

Diğer insanlar gibi yaptıkları ile gündeme gelmekten çok dünyadaki gündemi kendisi yaratan Elon Musk, Twitter'ı satın aldığında, kripto coin'leri tweet attığında, çocuğuna okunması güç bir isim koyduğunda en çok da batmakta olan Tesla’yı satın aldığında da gündemi oldukça meşgul etmişti.

Gelin, elektrikli araç denince akla gelen ilk isim olan Tesla’nın ilginç isim alma hikâyesine yakından bakalım.

Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kurulan Tesla Motors(yeni adıyla Tesla, Inc.) şirketine yatırım yaparak kurucu ortak olan Elon Musk, “Tesla Motors” isim patentinin Kaliforniya’ya bağlı Sacramento kentinde yaşayan bir adamda olduğunu fark ediyor.

Bu durumdan rahatsız olan ve ismi kendi üzerine almayı çok isteyen Musk, adamla görüşmelere başlıyor ama adam, ismi vermek istemiyor.

Elon Musk, adamla anlaşamayacağını fark edince şirketteki en sevimli çalışanını adamın evinin önüne yolluyor.

Ayrıca çalışanına ismi alana kadar gelmemesini söylüyor. Çalışanı da ismi alana dek adamın evinin önünde oturuyor.

Bu ismi çok istediklerini ve ismi almaktan vazgeçmeyeceklerini anlayan adam, ismi vermeye ikna oluyor. Elon Musk, “Tesla” ismi için tam 75 bin dolar ödeyerek ismin sahibi oluyor.

Bu çok istenen "Tesla" ismi, elektriğin gelişmesinde önemli olan Nikola Tesla'dan geldiği için bir hayli önemli, akılda kalıcı ve manevi değeri yüksek.

"Elektriğin babası" ve "Yıldırımların efendisi" olarak bilinen Nikola Tesla'nın isim hakkını almak için bu kadar uğraşmaya elbette değerdi.

Hikâyeyi Musk'ın ağzından dinlemek için videoyu izleyebilirsiniz: