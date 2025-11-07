Tümü Webekno
Elon Musk: Tesla kendi çip fabrikasını kurmalı

Elon Musk, Tesla’nın AI ve robotik hedefleri için kendi dev çip fabrikasını kurması gerektiğini söyledi. Intel ile iş birliği masadaki seçeneklerden biri olabilir.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Elon Musk, Tesla’nın yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, yapay zeka ve robotik hedefleri için devasa bir çip fabrikası kurmaları gerektiğini söyledi. “Terrafab” olarak adlandırdığı bu fabrika, Tesla’nın otonom sistemleri ve Optimus robotları gibi projeleri için kritik önem taşıyor.

Musk, Intel ile potansiyel bir iş birliği olabileceğini de belirtti ancak asıl hedefin Tesla’nın bu kapasiteyi kendi içinde geliştirmesi olduğunu vurguladı. Ayda 100.000 wafer üretimiyle başlayacak fabrikanın kapasitesi zamanla milyonlara ulaşabilir.

Yeni nesil Tesla çiplerinin, Nvidia Blackwell’e kıyasla üçte bir güçle çalışacağı ve maliyetinin onda biri olabileceği iddia ediliyor. Bu iddialar gerçekleşirse Tesla, AI donanımında da lider konuma gelebilir.

Ancak bu dev hamlenin ciddi zorlukları da var. Çip üretimi yüksek yatırım, karmaşık teknoloji ve tedarik zinciri yönetimi gerektiriyor. Yani Musk’ın vizyonu büyük ama yol uzun.

