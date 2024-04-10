Elon Musk, X'teki tüm "twitter.com" ifadelerini "x.com" ile değiştirmeye başladı. Fakat bu stratejik görünen değişiklik, ön görülemeyen bir hatadan dolayı dolandırıcılara kapı açmış durumda.

Elon Musk, her ne kadar SpaceX, Tesla gibi girişimleriyle içinde bulunduğumuz yüzyılın en başarılı iş insanlarından biri olarak kabul edilse de bazı verdiği kararlar ve yaptığı açıklamalar sayesinde en tartışmalı iş insanı olmayı da başardı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ı değerinin çok üzerinde bir fiyatla 44 milyar dolara satın alıp adını dahi değiştirmek de bu tartışmalı kararlardan biriydi.

Tahmin edebileceğiniz gibi 15 yıllık bir sosyal medya platformunun ismini değiştirmek, uygulama mağazasındaki logosunu değiştirmek kadar basit değil. O güne kadar Twitter'da yapılmış milyarlarca paylaşımın internetteki açık adresi olan URL'sini değiştirmek de bu dönüşümün parçalarından birini oluşturuyor ve Musk, bunun kısa yolunu bulmaya çalışırken dolandırıcılara kapı açmış gibi görünüyor.

Elon Musk, tüm "twitter.com" ifadelerini "x.com" olarak değiştirmeye başladı

Twitter'daki bazı kullanıcıların paylaşımlarına göre Elon Musk, platformdaki tüm "twitter.com" ifadelerini "x.com" olarak değiştirmeye başladı. İlk bakışta "Ne var bunda? Adı artık X değil mi?" diyebilirsiniz. Ancak altını çiziyoruz; "twitter.com" bağlantısını "x.com" ile değiştirmeye başlamadı, tüm "twitter.com" ifadelerini "x.com" olarak değiştirmeye başladı. Hala sorunun ne olduğunu anlamadıysanız açıklayalım…

"netflitwitter.com" diye paylaşım yaparsanız, "netflix.com" olarak görünüyor

Varsayalım "netflitwitter.com" diye bir alan adınız var. X'te bu alan adıyla paylaşım yaptığınızda "twitter.com" ifadesi "x.com" olarak değiştirileceğinden web sitesi "netflix.com" olarak gösterilecek. Ancak bu yalnızca bir görsel düzeltme. Bağlantı, netflitwitter.com adresine yönlendirilmeye devam edilecek. Yani, netflitwitter.com alan adını almış olan bir dolandırıcı, web sitesini netflix.com gibi göstererek sahte web sitesine sizi çekebilecek.

Paylaşımı oluştururken "twitter.com" yazsanız bile paylaşıldıktan sonra "x.com" olarak gösteriliyor

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere bir paylaşım oluştururken "twitter.com" yazmanızda herhangi bir problem bulunmuyor. Ancak paylaşımı yaptıktan sonra "twitter.com" ifadesi yer alan yerler "x.com" olarak değiştiriliyor.

Sorun sadece iPhone uygulamasında görüldü. Şimdilik…

Bir üstteki iOS ekran görüntüsünde yer alan tweetin X'in web sürümündeki görünümü.

Söz konusu sorun şu an için yalnızca X'in iPhone'lar için kullanıma sunulan iOS uygulamasında görülüyor. Yani paylaşımlar web'de ya da Android'de twitter.com olarak görülmeye devam ederken iPhone'larda x.com olarak görülüyor. Elon Musk ve ekibinin bu ön göremedikleri soruna nasıl bir çözüm bulacakları henüz bilinmiyor ancak mevcut durumda son harfi "x" olan tüm hizmetler sahte web siteleri ile dolandırıcılığa açık görünüyor.