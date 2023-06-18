Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri bot hesaplar, sansürlerle kendi yöntemleriyle uğraştığını söylüyor. Sık sık kendi hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündeme gelen Musk, bu kezde kimsenin haberinin olmadığı kaynak kodlarından bahsederek sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı.

Son günlerde internette gördüğümüz hiçbir şeye güvenemez olduk. Öyle ki Elon Musk bile satın aldığı şirket olan Twitter'da bile kimsenin haberinin olmadığı kaynak kodları bulduklarını açıkladı. Peki bu kaynak kodları ne için ve neden oradaydı?

Musk'ın söylediğine göre bu kodlar Twitter'da uygulanan "shadowban" yani gizli yasaklamaları gösteriyordu. Bu gizli yasaklamalara göre; bazı kelimeler yasaklıydı ve bu kelimeleri kullanan tweetler ve hesaplar, diğer kullanıcılara önerilmiyordu.

Elon Musk, bu kaynak kodlaırnı Twitter Daily News hesabının yaptığı bir paylaşım sonrası açıkladı.

"Twitter ekibi, Twitter kodunun derinliklerine gömülü gizli yasaklar bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, düşük 'itibar puanlı' hesapların trend olmasını engelleyen bir önlem buldular. Hatta bu gizli yasak Elon Musk'ın hesabına da uygulanmış ve tweet'lerinin trend olmasını engellemişti."

Twitter Daily News'in yaptığı bu paylaşım sonrası çok geçmeden Elon Musk'tan cevap geldi.

"Doğru. Dolapta çok fazla iskelet var. Şirketteki hiç kimse bu kodun varlığından haberdar bile değildi."

Musk verdiği bu yanıtla birlikte; Twitter'da hesaplara ve tweet'lere gizli yasaklamalar ve kısıtlamalar uygulandığı da kabul etmiş oldu. Ancak kendisinin "Şirketten hiçkimse bu kodları bilmiyordu" iddiasına ise Ruby Media Group Başkanı Kristen Ruby'den oldukça ilginç bir yanıt geldi: