17 dev müzik şirketini temsil eden Ulusal Müzik Yayıncıları Derneği (NMPA), ABD'de Twitter'a dava açtı. Dernek, yüzlerce şarkının platformda lisanssız yayınlandığını söylüyor ve şirketin telif hakkı ihlali başına 150 bin dolara kadar para ödemesini talep ediyor.

Elon Musk’ın başa geçmesinin ardından bir türlü gündemden düşmeyen Twitter, şimdi de dev bir davayla karşı karşıya. Universal Music Corp., Sony Music Publishing, Warner Chapell gibi devler dahil 17 müzik şirketini temsil eden Ulusal Müzik Yayıncıları Derneği (NMPA), popüler platforma telif hakkı nedeniyle ABD’de dava açtı.

Sektördeki en büyük sanatçıları temsil eden NMPA, davada Twitter’a telif hakkı ihlâli bildirimi gönderdiği 1700 şarkıyı listeledi. Dernek, Twitter’ın bu bildirimlere karşı herhangi bir bildirim yapmadığını ve platformda lisanssız müziklerin yer almasına göz yumduğunu söylüyor.

Twitter, ihlâl başına 150 bin dolar ödemek zorunda kalabilir

Tennesee eyaletinde açılan davada, Twitter’ın her ihlâl için 150.000 dolara kadar para cezası ödemesi talep edildi. Bu da sosyal medya platformunun toplamda 250 milyon dolardan fazla ceza ödeyebileceğini ortaya koydu.

The New York Times, mart ayından yayınlana bir raporda, Twitter ve üç müzik şirketi arasındaki lisans anlaşmasının geçen yıl Elon Musk’ın başa geçmesinin ardından durdurulduğunu bildirmişti. Bilindiği üzere Musk, şirket maliyetlerini düşürmek için birçok hamle yapmıştı. Bu yüzden de anlaşmalardan uzaklaşılmış olabileceği düşünülüyordu. Tahminlere göre müzik anlaşmaları, Twitter’a yıllık 100 milyon dolardan fazla paraya mâl olabilirdi.

Davacılar, platforma kullanıcıların lisanslı müzik içeren videolar eklediğini, bu yüzden de Twitter’ın bu tarz içerikler için popüler yer hâline geldiğini söylüyor. Ayrıca davada, Musk’ın ücretli kullanıcıların 2 saatlik videolar yüklemesine olanak tanımasından da bahsediyor. Uzun videolar, yalnızca lisanslı müziklerin, aynı zamanda filmlerin de platforma yüklenmesi nedeniyle telif tartışmalarına konu olmuştu.

NMPA Başkanı David Israelite de Twitter’ı, “Hizmetindeki milyonlarca şarkıyı lisanslamayı tamamen reddeden dünyanın en büyük sosyal medya platformu” olarak nitelendirerek sert söylemlerde bulundu ve şirketin platformda her gün milyarlarca kişi tarafından yayınlanan müziklerden haberi olduğunu, artık şirketlere ve sanatçılara ödeme yapmamaktan kaçamayacağını belirtti.