Reuters'ın Dijital Haber Raporu, Türkiye'de en çok hangi haber kaynaklarının takip edildiğini ve haberlerin en çok nerelerden kaynak alındığını ortaya koydu.

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün her yıl yayımladığı Dijital Haber Raporu’nun 2023 sayısı çıktı. Raporda, Türkiye’deki vatandaşların haberleri en çok nereden takip ettiği ve en çok hangi kaynaklara güvendiği de belli oldu.

Raporun Türkiye’ye özel sayfasında ayrıca son dönemlerde uygulanan erişim engellerine de değinildi. Twitter ve Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engelleri hatırlatıldı, tüm haber kuruluşlarının bağımsızlığı hakkında da çarpıcı bir bilgiye yer verildi.

Rapora göre Türkiye’deki haber kuruluşlarının %90’ı hükûmet kontrolü altında:

Reuters’ın kaynak aldığı Reporters Without Borders raporuna göre Türkiye’deki ulusal medyanın %90’ı hükûmet kontrolü altında. Rapora göre bu oran, vatandaşların bağımsız medya kuruluşlarına yönelmesine teşvik oldu.

Türkiye’de haber, en çok sosyal medyadan takip ediliyor!

Reuters raporuna göre Türkiye’de haberler en çok sosyal medya platformlarından takip ediliyor. Kullanıcıların %45’i YouTube, %40’ı Instagram, %33’ü Facebook, %26’sı Twitter ve %28’i, haber kaynağı olarak en çok WhatsApp’ı tercih ediyor.

Genel tabloya bakıldığındaysa sosyal medya platformlarını da kapsayan çevrimiçi kaynaklar, %75 ile en çok kullanılan haber kaynağı olarak gözüküyor. Öte yandan bu oran, 2015 yılından bu yana, özellikle son bir yıl içinde ciddi oranda düşüş yaşadı.

En çok haber kaynağı alınan platformlar:

Çevrimiçi (Sosyal medya platformları dahil) - %75

Sadece sosyal medya - %56

Televizyon - %54

Yazılı basın - %21

Televizyon, radyo ve basılı yayında en çok takip edilen kaynaklar (% haftalık kullanım)

Fox TV Haberler - %51

Show TV - %27

CNN Türk - %27

ATV Haberler - %26

Kanal D Haberler - %26

Sözcü - %25

Habertürk TV - %24

TRT Haberler - %24

Star TV - %22

Halk TV - %22

NTV - %21

Hürriyet - %20

Sabah - %20

A Haber - %19

Cumhuriyet - %16

Milliyet - %15

Çevrimiçi kaynaklar (% haftalık kullanım)

Sondakika.com - %29

Fox TV Haberler - %29

Sözcü - %21

Mynet - %19

Habertürk - %19

Haberler.com - %18

HalkTV - %17

CNN Türk - %17

İnternethaber.com - %17

Hürriyet - %16

TRT Haberler - %16

Ensonhaber.com - %15

ATV Haberler - %14

NTV - %14

Kanal D Haberler - %14

Milliyet - %13

En çok güven duyulan haber kaynakları (% güven oranı):

Fox TV - %58

Cumhuriyet - %51

Halk TV - %49

CNN Türk - %49

NTV - %49

Habertürk - %48

Sözcü - %48

TRT - %48

A Haber - %46

Kanal D - %41

Hürriyet - %40

Show TV - %39

Milliyet - %39

ATV - %37

Sabah - %37

Türkiye, haber kaynaklarına %35 ortalama güven oranıyla 46 pazar arasında 28. sırada yer aldı.