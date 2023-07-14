Elon Musk'ın Twitter yönetimini ele aldıktan sonra işten çıkardığı binlerce çalışana ödemesi gereken kıdem tazminatı, bir dava sayesinde ortaya çıktı.

Eylül 2022’de Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, şirket içinde büyük bir dönüşüme imza atmıştı. Musk, Twitter’ın 8000’e yakın çalışan sayısını çok kısa süre içinde 1500’e düşürmüştü.

Bu çalışanların doğrudan işten çıkarılması, Twitter’ın çalışanlara tazminat ödemesi yapması gerektiği anlamına geliyor. Fakat görünüşe göre Elon Musk yönetimi, halen bu ödemelere başlamadı. Bu nedenle açılan bir davada, yapılması gereken toplam ödeme miktarı da ortaya çıktı.

Twitter’ın işten çıkardığı çalışanlara en az 500 milyon dolar ödemesi gerekiyor!

Twitter’ın eski üst düzey kadrodaki çalışanı Courtney McMillian, 12 Temmuz’da şirkete karşı dava açtı. Davada, Twitter’ın işten çıkardığı çalışanlarına ödeme yapmayı reddettiği öne sürüldü. Üstelik yapılması gereken toplam ödeme miktarının “en az 500 milyon dolar” olduğu kaydedildi.

Davada Twitter ve Elon Musk’ın ödeme yapmayı reddetmeleri nedeniyle federal yasayı ihlal ettiği de paylaşıldı. Söz konusu yasa, çalışanlara sağlanan fayda planlarına ilişkin yasa idi.

Bunun yanında Twitter, 2019 yılında işten çıkarılan çalışanların her hizmet yılı için iki aylık temel ücret ve bir haftalık ek ücret almalarını sağlayacak kıdem planını kabul ettiği biliniyor. Ancak Courtney’e göre Twitter, işten çıkardığı çalışanların büyük çoğunluğuna sadece bir aylık temel ücret ödemesi yaptı, kimisine ise hiç ödeme yapmadı.

Musk ve Twitter’dan konuya yönelik bir açıklama gelmedi.