Mark Zuckerberg'in Twitter rakibi platformu Threads'in Türkiye'de büyük ilgi gördüğü ortaya çıktı. Yapılan bir araştırma, platformun ülkemizdeki kullanıcı sayısını gözler önüne serdi.

İnternet kullanıcılarının son dönemlerdeki bir numaralı gündem maddesi, Meta'nın Twitter rakibi platformu Threads. Daha bir haftalık olan uygulama, en çok da Twitter'dan bıkan kullanıcılar tarafından tercih edildi. Platforma katılmak için yeni hesap açmaya gerek kalmadan, Instagram hesabı ile dahil olunabiliyor olması ise kullanıcıları kelimenin tam anlamıyla mest etti. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ise platformun ilk dört gününde 100 milyon kullanıcıya ulaştığından bahsettik.

Pazar araştırma platformu Gemius ise "dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu" unvanını alan Threads ile ilgili Türkiye'de bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, platformun ülkemizde de büyük ilgi gördüğünü ortaya koydu.

Threads, Türkiye'de 5 milyon kullanıcı sayısını devirdi

Yapılan araştırmaya göre 5-9 Temmuz tarihleri aralığında Threads kullanmaya başlayan kullanıcı sayısı 4.8 milyondu. Araştırmanın son tarihi üzerinden 3 gün geçtiğini göz önünde bulunduracak olursak, bu rakamın an itibarıyla 5 milyon sınırını aştığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Öte yandan; Türkiye'deki Threads kullanıcıları, aynı tarih aralığında uygulamayı ortalama 27 dakika kullandılar. Ancak tüm bunlardan daha da şaşırtıcı olan bir istatistik var.

Gemius'un araştırmasına göre bazı internet kullanıcıları Threads'i sadece ziyaret etmekle yetindiler. Yine 5-9 Temmuz tarihleri aralığında Threads bağlantıları, Türkiye'den 43.6 milyon ziyaretçi tarafından tıklandı. Buradan, Threads'in Türkiye'deki potansiyelinin aslında çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bir süre sonra, özellikle de Threads kullanıcı sayısının bundan katbekat fazla olduğunu göreceğiz...

Threads ile ilgili detaylı bilgi ve uygulamayı indirmek için:

En sıcak haberler, ürün tavsiyeleri ve teknoloji sohbetleri için Webtekno'yu Threads'te de takip etmeyi unutmayın: