Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı bir ankette takipçilerine Tesla araçlarına The Witcher oyununun koyulmasını isteyip istemediklerini sordu. Musk, The Witcher anketi ile beraber Minecraft ve Kerbal Space Program isimli oyunların da Tesla araçlara yüklenebileceğini ima etti.

Musk’ın yayınladığı ankette evet cevabının yanında yer alan “Toss a coin” ibaresi, Netflix’te yayınlanan The Witcher dizisindeki “Toss a Coin to your Witcher” isimli şarkıya referans veriyor. Elon Musk, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklama ile dizideki şarkının kafasına kazındığını söylemişti.

Elon Musk'ın Witcher oyunu ile ilgili paylaştığı anket

Elon Musk, Tesla’lara The Witcher oyunlarından birinin eklenmesi için bir anket yapmış olmasına rağmen hangi The Witcher oyununun Tesla araçlara koyulacağı hakkında bir bilgi vermedi. Tesla araçlara yüklenmesi en muhtemel The Witcher oyunu olarak, 2015 yılında piyasaya sürülen son The Witcher oyunu olan The Witcher 3: Wild Hunt gösteriliyor.

Elon Musk’ın Twitter üzerinden düzenlediği The Witcher anketine katılan insanların yüzde 85’i araçlara The Witcher oyununun yüklenmesi yönünde oy kullandı. Musk, anketin altında attığı tweette Kerbal Space Program isimli oyunun da olabileceğini, bir soruya cevap olarak söyledi. Musk, Minecraft’ın Tesla araçlarda olması isteyen bir takipçisine de “Anlaşıldı, çok önemli” şeklinde cevap verdi.

Tesla araçlar hali hazırda bir oyun koleksiyonuna sahip. Araçlardaki oyun koleksiyonunu oynamak için kullanıcılar, aracın direksiyonunu kullanabiliyorlar. İsteyen kullanıcılar ise oyunları kontrol etmek için oyun kontrol cihazları aracın ekranına bağlayabiliyorlar. Bakalım Musk, yaptığı anketin cevabının evet çıkmasının ardından The Witcher oyunlarından birinin Tesla araçlara yüklenmesini sağlayacak mı.