Elon Musk: Üniversiteler Öğrenmek Değildir Eğlenmek İçin

Elon Musk, katıldığı bir konferansta gelen bir soru üzerine üniversite eğitim hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Musk, üniversitelerin aslında bir şeyler öğrenmek için değil eğlenmek için kullanılacak yerler olduğunu söyledi.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, yaptığı ilginç açıklamalarla dikkat çekmeyi seviyor. Musk şimdi de üniversiteler hakkında ilginç açıklamalar yaptı. Pazartesi günü Satellite 2020 konferansına katılan Elon Musk’a konferansın soru-cevap bölümünde imkanı olmayan öğrencilerin üniversite masraflarını nasıl karşılayabileceği ve üniversitelerin kapsamlarının nasıl artırılabileceğini soruldu.

Elon Musk, bu soru üzerine “Bir şeyler öğrenmek için koleje ihtiyacınız yok” dedi. Bilginin ücretsiz olduğunu söyleyen Musk, üniversiteyi bir grup sinir bozucu ödev olarak nitelendirdi. Tesla ve SpaceX’in CEO’su, üniversitelerin en önemli özelliklerinden birinin, iş hayatına başlamadan önce kendi yaşlarındaki insanlarla zaman geçirmek olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında Musk, “Bence üniversiteler eğlenmek ve ev işlerini yapabileceğinizi göstermek için var, öğrenmek için değil” dedi. Tesla’nın CEO’su Tesla'nın işe alım süreçlerinde üniversite mezunu olmak gibi bir zorunluluğun olmadığını söyledi.

Üniversitelerin bir şey öğretmediği tezine Musk; Bill Gates, Steve Jobs ve Larry Ellison gibi isimleri örnek verdi. Zira Microsoft’un CEO’su Bill Gates, Apple’ın kurucusu ve eski CEO’su Steve Jobs ve Oracle’ın kurucusu ve CEO’su Larry Ellison, üniversite hayatını yarıda bırakmış isimlerdir. Musk, üç ismin de şirket kurmak için üniversiteyi bırakmış olmalarına hayran olduğunu söyledi.

Bu üç ismin istisnai yetenekler olabileceğini söyleyen Musk, böyle bir kanıt sunmak istemediğini söyledi. Gençlere üniversite dışında bir şeyler yapmak istiyorlarsa yapmaya başlamaları ve duruma bakmalarını söyledi. Musk, gençlere işler iyi giderse üniversiteyi bırakabileceklerini söyledi. Musk sözlerini “Shakespeare üniversiteye gitti mi? Muhtemelen hayır” sözleri ile bitirdi.

Üniversitelerin genel olarak bir şey öğretmediğini iddia eden Elon Musk'ın Pennsylvania Üniversitesi’nden fizik ve ekonomi alanlarından derecesi bulunuyor. Musk, Pennsylvania Üniversitesi’ndeki eğitiminden önce de Queen’s Üniversitesi’nde iki yıl eğitim gördü. Ancak Musk doktora yaparken üniversiteyi bıraktı. Doktora bıraktıktan sonra ilk şirketi Zip2’yi kuran Musk daha sonra bu şirketi 22 milyon dolara Compaq’a sattı.