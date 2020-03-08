Elon Musk'ın Hedefi, Her 72 Saate 1 Starship Üretmek

Mars'ta kalıcı bir koloni inşa etmek isteyen SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, yeni bir fikirle karşımıza çıktı. Daha önce koloni için 1.000 Starship uzay aracı ve 20 yıl gerektiği öngörüsünde bulunan Musk, şimdi de her 72 saatte bir Starship üretmek istediğini söyledi.

ABD'li roket ve uzay aracı üreticisi SpaceX'in CEO’su Elon Musk, Mars'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir şehir kurulabilmesini istiyor. Musk'a göre kızıl gezegende sürdürülebilir bir şehir inşa edebilmek için 1.000 Starship uzay aracı ve bu araçların taşıyacağı en az 1 milyon ton ham madde ve ekipman gerekiyor.

Bu konuda son derece kararlı olan ABD’li milyarder girişimci, roket yapımı için iş gücünü artırmış durumda. Mars'a gitme konusunda fırsat penceresinin kapanmasından endişe eden Musk, işi sıkı tutuyor. Bu hedef doğrultusunda, SpaceX, 2 günde 250'den fazla yeni çalışanı bünyesine kattı. Böylelikle iş gücü 2 katına çıkarıldı.

Starship üretimi için seferberlik:

Starship’in SN1 prototipi, zayıf bağlantıların doğrudan bir sonucu olarak basınç testinde patladı. Projede yer alanlar, bu prototipin hatalı olduğunu biliyordu. Musk ise prototipin hiçbir zaman gerçek uçuş için tasarlanmadığı konusunda ısrarlı.

Endişe verici konu ise SpaceX'in her 72 saatte 1 Starship inşa edeceği fabrikasını Teksas’ta kuracak olması. ABD merkezli şirketin, araçları güvenli bir şekilde istiflemesi için güçlü rüzgârlara karşı gelebilecek bir kalkan inşa etmesi gerekiyor.

Hedef, daha fazla yük kapasitesi:

1.000 araca ihtiyaçları olduğunu dile getiren Musk, bu gemilerin her birinin Satürn roket ailesinin en büyük imalat modeli Satürn V’ten daha fazla yük kapasitesine sahip ve yeniden kullanılabilir olması gerektiğini söylüyor. Satürn V roketi, alçak yörüngenin ötesine insan taşımış olan tek fırlatma aracı konumunda. Roket, toplamda 24 astronotu Aralık 1968 ile Aralık 1972 tarihleri arasında Ay'a götürdü.

Elon Musk’a göre uzun vadede birden fazla gezegende yaşamak istiyorsak bir sonraki tedarik aracı gecikmiş ya da hiç gitmemiş olsa bile koloniler istikrarlı ve sürdürülebilir olmalı. Bu bağlamda gezegenimizde 1.000 araç stoklamak, mevcut fikirlerin çok ötesinde bir malzeme çeşitliliği anlamına geliyor.

Starship, iki sene sonra Ay'a inebilir:

Yapıldığında yüksekliği 118 metreye ulaşacak olan Starship, 100 yolcu ve 100 tona kadar kargo taşıyabilecek. Roket, yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor ve her fırlatılışı 5 milyon dolara mal olacak. Söz konusu sistemin uzaya yük ve yolcu taşıma maliyetini önemli oranda azaltacağı iddia ediliyor. Starship'in, 2022'de Ay'a indirilmesi hedefleniyor.