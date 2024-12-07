Elon Musk'ın sosyal medya şirketi X, Grok adlı yapay zekasına yeni bir görüntü oluşturucu ekledi. Aurora isimli yapay zeka aracı, fotogerçekçi görüntüler oluşturmada oldukça başarılı.

Bugün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde dünyanın en popüler mikro blog sitesi olan X'ın (eski adıyla Twitter) yapay zeka destekli sohbet botu Grok'u tüm kullanıcıların erişimine açtığından bahsetmiştik. Ancak bundan fazlası da var. Grok artık Aurora olarak isimlendirilen bir görüntü oluşturucuya da sahip.

Daha önce bizzat deneyen ya da haberlerimizi takip eden okurlarımız Grok'un pek limitinin olmadığını ve ChatGPT, Gemini gibi diğer yapay zeka araçlarından alamayacağınız şiddet, korku, cinsellik içeren sonuçları verebildiğini hatırlayacaktır. Tahmin edebileceğiniz gibi aynı sınırsızlık, Aurora'da da bulunuyor.

İşte "Kanlı bir Donald Trump görseli" komutuna Aurora'nın vermiş olduğu sonuç:

Aurora'nın bizzat xAI tarafından sıfırdan eğitilen bir araç mı, mevcut araçlardan biri üzerine inşa edilen bir uygulama mı yoksa xAI'nin ilk görüntü oluşturucusu Flux'ta olduğu gibi başka geliştiricilerle yapılan bir iş birliğinin bir sonucu mu olduğu henüz bilinmiyor. İşin bu kısmı elbetteki kullanıcıları çok ilgilendirmiyor. Şu an için söyleyebileceğimiz, Aurora'nın fotogerçekçi görüntü üretmede başarılı gözüktüğü.İşte Aurora tarafından üretilen bazı örnek görseller:

TomCruise ve Simon Pegg ajan ekibine bir ördek dahil etti

Sam Altman'ı uzayda bir zürafaya binerken çiz