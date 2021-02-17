Emma Stone'lu Cruella Filminden İlk Fragman Geldi

Kendine dalmaçyalı kürklerinden bir manto dikmeye çalışan ve bu uğurda da başına gelmedik kalmayan ikonik Disney kötüsü Cruella De Vil, Cruella adlı filmle beyazperdeye dönüyor. Başrolde ise Emma Stone yer alıyor. Filmin ilk fragmanı yayınlandı.

Walt Disney kendi adını taşıyan stüdyosunu açtığından bu yana sevimlilik üzerinden para kazanıyor. Uzun yıllar boyunca da sevimli prensesler ve sevimli hayvanlarla anlatılan hikayeleri başarıyla ekranlara taşıdı. Bu hikayelerden biri de 101 Dalmaçyalı idi.

2014 yılında ise firma kendi standartlarına göre oldukça farklı bir yapıma imza attı. Uyuyan Güzel masalının baş kötüsü Malefiz'in hikayesini bu defa esas kötü karakterin gözünden görmüştük. O filmin gişedeki büyük başarısı yeni kötülerin de kendi filmine kavuşabilmesini mümkün kılacak gibi duruyor.

Kürk kürk diye delirmek

Kürk sevdası yüzünden kendini kaybetmelere doyamayan, yavru köpeklerin kürklerine göz koyan ve genel olarak baktığımızda evlat olsa eldivenle sosyal mesafeli sevilecek bir insan olan Cruella De Vil'in bu yapımda gençlik yıllarında görüyoruz.

Herkesin "Tanrı Kraliçeyi Korusun!" demesiyle Kraliçe Elizabeth'in 2021'de bile sapasağlam kalmasının sağlandığı 1970'lerin Punk Londra'sına döndüğümüz bu yapımda, Cruella'nın bu ismi nasıl aldığını ve olduğu kötü karaktere nasıl dönüştüğünü adım adım görme fırsatı buluyoruz.

Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone'un yer aldığı Cruella filminin sinopsisi, Disney tarafından "1970'lerin Londra'sında genç moda tasarımcısı Estella de Vil köpek derilerine, özellikle de Dalmaçyalıların derilerine takıntılı hale gelir, ta ki Cruella olarak bilinen acımasız ve dehşet verici efsaneye dönüşünceye kadar." şeklinde açıklandı.

Çakma kürkün farkını hayvanın kendisi anlamaz, hayvana yazık değil mi?

Hayattaki amacı köpeklerin derisini yüzüp çanta ceket falan yapmak olan bir karakteri sevmemizin nasıl mümkün olacağını kestirmek biraz zor olsa da kamera arkasındaki ekip, yapımın kalitesi için umut veriyor. Yönetmen koltuğunda I, Tonya ile tanıdığımız Craig Gillespie yer alıyor.

Bakalım Disney yeni filminde bizlere Joker filmindeki gibi sevmesek bile nedenlerini anlayabileceğimiz bir karakter sunabilecek mi, yoksa oldukça tartışmalı ve gişe anlamında da sıkıntılı bir yapım mı göreceğiz? Cruella, bir değişiklik olmazsa 28 Mayıs'ta vizyona girecek.