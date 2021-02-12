Disney'in pek çok popüler markasıyla yapımlar ortaya koyarak abone sayısını artırdığı dijital yayın platformu Disney+, piyasaya çıkışından 4 yıl sonra ulaşması beklenen abone sayısı hedefine 14 ayda ulaştı.

Eğlence sektörünün bir numaralı şirketi kabul edilen Disney, 2021 mali yılı 1. çeyrek (Türkiye için 2020 4. çeyrek) verilerini paylaştı. Disney’in açıklamalarına göre Netflix rakibi dijital yayın platformu Disney+, 4 yıllık abone sayısı hedefine piyasaya sürülmesinden yalnızca 14 ay sonra erişmeyi başardı.

Eylül 2019’da yayın hayatına başlayan Disney+ için tahminler, 4. yıldönümünde 90 milyon aboneye ulaşmış olacağı yönündeydi. Ancak 2 Ocak 2021 itibarıyla Disney+’ın dünya çapındaki toplam abone sayısı 94,9 milyona ulaşmış durumda. Üstelik açıklamalar, şirketin bu abone sayısına en fazla merak edilen yapımlarından WandaVision yayınlanmadan önce ulaştığı yönünde. Dolayısı ile WandaVision’ın da geçtiğimiz ayın ortalarında yayınlanmasıyla birlikte Disney+’ın 100 milyon aboneyi aşmış olma ihtimali bulunuyor.

Disney'in gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 düştü

Disney+’ın dört yıllık hedefine 14 ayda ulaşması, geleceğe yönelik tahminlerin de güncellenmesine neden oldu. Yapılan açıklamalara göre şirket, 2024 yılına kadar 230 ila 260 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor. Disney gibi gişe rekortmeni bir film şirketi için bu abone sayısı hedefine ulaşmak imkansız değil. Ancak şirketin hedefine ulaşabilmesi için başta Türkiye olmak üzere yeni pazarlara açılıp geniş abonelik potansiyellerini değerlendirmesi gerekebilir.

Bu arada; Disney, dijital yayın servisinde 4 yıllık hedefine 14 ayda ulaşmış olsa da son çeyrekte yalnızca 16.25 milyar dolar gelir elde edebildi ki bu, yıldan yıla yüzde 20’nin üzerinde bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu düşüşün en önemli nedeni, COVID-19 salgını nedeniyle vizyona giremeyen filmlerden kaybedilen milyarlarca dolar gelir ve hala kapalı olan Disneyland’ler.