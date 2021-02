Marvel'ın dizi dünyasının nasıl çekildiğini görmeye hazır mısınız? Marvel Studios'un Disney+'da yayomşamam WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki gibi dizilerinin kamera arkasını gösterecek Assembled duyuruldu.

2021 yılı Covid 19 pandemisi nedeniyle beyaz perde açısından oldukça kısır geçmişti. Büyük ekran ve küçük ekran olarak adlandırılan yapımlar bu yıl gelmeyince Marvel Studios sevenlerini mutlu edecek bir belgesel serisiyle dönüş yapıyor. WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier ve Loki gibi yapımların kamera arkası görüntülerinin yer alacağı belgeselde hikaye serilerinin nasıl oluştuğu anlatılacak. Marvel sinematik Evreni'nde oldukça çekici hikayeler olmasıyla beraber Hawkeye serisi ve Black Widow filminin çekimleri de belgeselde yer alacak. Assembled ne zaman yayınlanacak? İzleyici ile 12 Mart 2021 tarihinde The Making of WandaVision ile buşulacak yapım, WandaVision’ın hikayesinin nasıl oluştuğunu anlatarak başlayacak. WandaVision sitcomunun fantastik bir evrene nasıl uyarladığını görmek insanı oldukça heyecanlandırıyor. Elizabeth Olsen, Paul Bettany ve WandaVision’ın yaratıcı ekibiyle beraber oldukça eğleneceğimiz yapımda, klasik sitcomların Marvel dünyasına nasıl entegre edildiğini öğreneceğiz. Senaryoların ve yapımların nasıl hazırlandığı konusunda oldukça ilgi çekici bir içerik olacağı kesin. Assembled: Loki'yi Bekleyenlerden Misiniz? Özellikle Marvel severler için son dönemin en önemli yapımı olacak "Loki" dizisinin Mayıs 2021'de vizyona gireceğini düşünecek olursak, Assembled:Loki bölümü Marvel severler için en ilgi çekici bölümler arasına girebilir. Marvel evreninin süper kötüsü ve anti-kahramanı Loki, 2021'nin en iyi Marvel yapımları arasına girebilir. Assembled:Loki'nin ise ilk sezon finali olması şimdiden muhtemel gözüküyor. Ayrıca fragmanda yer alan ABD seçimlerine yapılan göndermenin nasıl düşünüldüğünü de öğrenmek için şimdiden sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Sinematografi severler içinde oldukça yararlı olacak Assembled, Disney+‘da yayınlanacak. Siz bu yapımı izleyecek misiniz? Lütfen yorumlarda belirtin.

Kaynak : https://www.marvel.com/articles/tv-shows/marvel-studios-assembled-behind-the-scenes-mcu

