Emniyet, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine yeni bir operasyon başlattı. 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medyadaki popüler haber paylaşım hesaplarının yöneticileri bulunuyor.

Emniyet güçleri, bugün Türkiye'nin dört bir yanında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirdiler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 13 ilde toplam 27 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile suçlanıyorlar.

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan şüpheliler, sosyal medyada haber paylaşımları yapan popüler hesaplara ait yöneticilerden oluşuyordu. Ayrıca Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Ajans Muhbir editörü Süha Çardaklı'nın da gözaltına alındığı bildiriliyor.

Gözaltına alınan isimler, aşağıdaki hesapları yönetiyorlardı:

Aykırı

Ajans Muhbir

Karargâh

Suriyeliler Suriye'ye Platformu

Mülteci Haberleri

Haber Report

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında adı geçen 27 şüpheli; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Sakarya, Kahramanmaraş, Hatay, Tokat, Edirne, Siirt, Bursa ve Şanlıurfa'da gözaltına alındılar.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili olarak aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Soruşturma ile ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.