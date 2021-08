Açık dünya oyunları, oyuncuların haritada neredeyse her istediklerini yapabilmeleri açısından oldukça tercih edilen oyunlar. Biz de en büyük haritalara sahip açık dünya oyunlarını sizler için sıraladık.

NES için Legend of Zelda piyasaya sürüldüğünden beri oyuncuların aşina olduğu ve çokça sevdiği bir oyun türü olan açık dünya oyunlar, son zamanlarda oyuncuların oynamaktan oldukça keyif aldığı bir tür. Klasik video oyunları doğrusal bir hikaye ve mekana sahipken açık dünya oyunlarında oyuncular, oyunun ana hikayesini oynarken yan görevleri yapabilir, oyunun haritasını keşfedebilir ve haritadaki diğer karakterlerle etkileşime geçebilirler.

Açık dünya oyunlarında harita ne kadar büyük olursa oyunu oynama süresi de o kadar artıyor. Böylece oyuncu oyunda daha fazla zaman geçirip bu zaman içinde birbirinden farklı şeyler yapabiliyor. Biz de siz okuyucularımız için en büyük haritalara sahip açık dünya oyunlarını listeledik. Şimdiden iyi oyunlar!

Devasa Haritalara Sahip 10 Açık Dünya Oyunu

Grand Theft Auto V

Assassin's Creed: Origins

Xenoblade Chronicles X

Just Cause 3

Death Stranding

The Crew

The Lord of the Rings Online

Elder Scrolls II: Daggerfall

Elite Dangerous

No Man’s Sky

Açık dünya oyunlarının en ünlüsü: Grand Theft Auto V - 49 Mil Kare

Yürüyerek veya çeşitli araçlarla seyahat edilebilen geniş haritasıyla tanınan bir oyun olan GTA 5'in açık dünya haritası, oyuncuların Los Angeles'a dayanan kurgusal Los Santos şehrini özgürce keşfetmelerine olanak tanıyor. Birçok açık dünya video oyunu gibi, GTA 5 de birinci veya üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanabiliyor ve bu da oyuna çok daha sürükleyici bir his veriyor.

2013 yılında piyasaya sürülen ve oyun endüstrisindeki satış rekorlarını hızla kıran GTA 5’in haritası hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından hayli sevildi. Oyun ilk çıktığı gün 800 milyon dolar, ilk üç gününde ise 1 milyar dolar kazandı.

Devasa Antik Mısır haritası: Assassin's Creed: Origins - 49.07 Mil Kare

2017 yılında Ubisoft tarafından geliştirilen bu oyunda Antik Mısır hayat buluyor. Assassin's Creed serisinin 11. oyunu olan Assassin's Creed Origins haritası adeta devasa. Oyunun Mısır’da geçmesi oyuncuların Mısır çöllerinde koşarak İskenderiye, Memphis ve Giza Piramitleri gibi tarihi yerleri ziyaret etmelerine olanak tanıyor.

Harita, oyunun herhangi bir zamanından keşfedilebiliyor; hatta bu keşif oyunculara hikaye ve görevlerde yardımcı olacak silahları da sağlıyor.

Keşfedilmemiş bir gezegen: Xenoblade Chronicles X - 248.6 Mil Kare

Dünya'nın uzaylı bir savaş sırasında yok olmasının ardından, keşfedilmemiş gezegen Mira'da geçen Xenoblade Chronicles X, gemilerinden biri Mira'ya düşerken kalan birkaç insanı konu alıyor. Oyunun haritası Mira, birbirinden çok farklı atmosferler sunan, keşfedilebilir beş kıtaya sahip bir gezegen.

Oyuncu, son derece özelleştirilebilir avatarını oluşturduktan sonra, bu beş kıtaya seyahat etme, benzersiz atmosferlerini keşfetme ve Mira hakkında daha fazla bilgi edinme seçeneklerine sahip oluyor. Wii U için mevcut olan Xenoblade Chronicles X, etkileyici dünya boyutuna rağmen zayıf hikayesi için eleştirilerle karşılandı. Yine de birçok oyuncu Mira'nın eşsiz dünyasını keşfetmekten keyif aldı.

Açık dünyayı doruklarda yaşayabileceğiniz: Just Cause 3 - 400 Mil Kare

Aralık 2015’te piyasaya sürülen Just Cause 3, karakterimizin Akdeniz’de kurgusal bir ada ülkesi olan Medici’deki evine dönüşünü konu alıyor. Oyunun haritasının yanı sıra denizin altını da keşfedebiliyorsunuz.

Oyunun bazı yönleri ağır bir şekilde eleştirilirken, birçok oyuncu ve eleştirmen oyunun açık uçlu oynanışını sevdi. Doğrusal bir hikayesi neredeyse olmayan Just Cause 3’te, oyuncular farklı doğal mağaraları, binaları ve sokakları keşfedebiliyor. Harita ağırlıklı olarak şehirden oluşsa da oyunda beş farklı biyom bulunuyor.

Kojima'nın ellerinden çıkan: Death Stranding - 525.9 Mil Kare

2019'da Playstation için özel olarak piyasaya sürülen Death Stranding, Kojima Productions tarafından geliştirilen ve PlayStation 4 tarafından piyasaya sürülen bir açık dünya aksiyon oyunu. Oyunda kontrol kuryesi Sam Bridges, hayatta kalan izole kolonileri yeniden bağlama göreviyle ülkeyi bir ucundan diğer ucuna yürüyor.

Death Stranding; seslendirme, müzik, görseller ve atmosfer gibi unsurlarından dolayı eleştirmenler tarafından övülen bir oyun. Sevilen oyun Yılın Oyunu da dahil olmak üzere birçok ödüle aday gösterildi.

Adeta küçük Amerika: The Crew - 2.000 Mil Kare

Amerika Birleşik Devletleri'nin küçültülmüş bir rekreasyonunu andıran etkileyici bir açık dünya haritası sunan The Crew, çok oyunculu bir şekilde de oynanabilen başarılı bir araba yarışı.

2018’de piyasaya sürülen The Crew, çıkışından ardından genellikle karışık eleştirilerle karşılandı ancak oyunun beş bölge, altı ana şehir ve kırsal kesimde otuzdan fazla küçük kasaba içeren haritası herkes tarafından övüldü. Oyunda bir kıyıdan diğerine gitmek gerçek zamanlı olarak tek başına 45 dakika sürüyor!

Orta Dünya'ya hoşgeldiniz: The Lord of the Rings Online - 30.000 Mil Kare

The Lord of the Rings Online'ın ilk adı The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar'dı ve 2007'de piyasaya sürüldü. Oyunda oyuncular maceralarına Eriador bölgesinden başlıyorlar. Oyun, ilk piyasaya sürülmesini takip eden yıllarda genişletildi ve oyuncuların zaten geniş olan harita boyutunu artırırken keşfedebilecekleri birkaç yeni alan ekledi.

İster Orta Dünya'nın Orklarına ve Uruk-hai'lerine karşı şiddetli savaşı seviyor olun ister fantastik dünyayı keşfetmeyi seviyor olun, Yüzüklerin Efendisi Online'da her türden hayran için bir şeyler var.

Keşif yapmak isteyenler için birebir: Elder Scrolls II: Daggerfall - 80.823 Mil Kare

The Elder Scrolls serisinin ikinci bölümü olan Daggerfall, High Elflerin evi olan High Rock ve Redguards'ın evi olan Hammerfell bölgelerinde geçiyor. 1996 yılında piyasaya sürülen Daggerfall, oyuncuların karakterlerini görünümlerinden oyun stillerine kadar her şekilde özelleştirmelerine olanak tanıyor. Serideki tüm oyunlar gibi, oyuncular ana görevi doğrudan tamamlayabilir veya yan görevleri tamamlamaya odaklanabilir.

Daggerfall, oyuncuların keşfetmesi ve ganimet toplaması için 15.000 şehir, kasaba, köy ve zindan içeriyor.

Elite Dangerous - 13,8 Milyon Kübik Işıkyılı

Samanyolu galaksimizin birebir ölçekli simülasyonunu içeren Elite Dangerous, oyuncuları, savaşları kızdırabileceğiniz ve insan sınırları genişlerken farklı hükümetleri etkileyebileceğiniz devasa bir gezegenler arası sistem yolculuğuna çıkarıyor. Elite Dangerous hakkında gerçekten dikkate değer olan şey, geliştiricilerin bu devasa haritayı oluştururken gerçek oranları kullanmaları ve harita oluşturma çalışmalarının çoğunu hem kanıtlanmış hem de teorik bilimsel verilere dayandırması. Bütün bu çalışmalar da haritanın gerçekçi astrofiziğe ve ölçeğe sahip olduğu anlamına geliyor.

Elite Dangerous'u bu kadar dikkat çekici yapan şey, oyuncuların galaksimizdeki görünür yıldızları, özellikle de Dünya'dan görebildiğimiz gözlemlenebilir yıldızları keşfetmelerine olanak sağlaması.

No Man’s Sky - 18 Kentilyon Olası Gezegen

Kesinlikle devasa bir keşif ve hayatta kalma oyunu olan No Man's Sky, oyuncuların 18 kentilyondan fazla farklı gezegeni (18.446.744.073.709.551.616) ziyaret etmesine izin veriyor. Oyunda her gezegenin kendi ekosistemi, çevresi ve hayvanları var. No Man’s Sky, keşif, hayatta kalma, savaş ve ticaretin dört sütunu üzerine inşa edilmiş bir oyun.

Prosedürel olarak oluşturulan haritaya sahip bu oyunda, boyutun gerçek yaşam terimlerine nasıl çevrildiğini belirlemek neredeyse imkansız.