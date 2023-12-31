2023'te Türkiye’de ve Dünyada En Çok Hasılat Yapan Filmler

2023 yılı birçok başarılı filme sahne oldu. Peki geçtiğimiz yıl Türkiye ve dünyada en çok hasılat elde eden filmler hangileriydi?

2023 yılı, sinema açısından da oldukça hareketliydi. Bu yıl binlerce yeni film vizyona girerken gişe hasılatları da uçuşa geçti ve yavaş yavaş eski günlere dönmeye başladığımızı görüldü. Peki bu yıl Türkiye ve dünyada en başarılı filmler nelerdi?

Geçtiğimiz yılın gişe konusunda en başarılı filmlerini sizler için derledik. Türkiye’deki verileri Box Office Türkiye’den, dünya çapındakiler ise Box Office Mojo’dan aldık.

Türkiye’de 2023’te en çok hasılat yapan ve en çok izlenen 10 film

Sıralama Film Toplam Hasılat (TL) İzleyici sayısı 1 Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa 170 milyon 239 bin TL 2 milyon 853 bin 70 2 Oppenheimer 187 milyon 788 bin TL 1 milyon 704 bin 369 3 Atatürk 1881-1919 (1. Film) 176 milyon 713 bin TL 1 milyon 608 bin 483 4 Hızlı ve Öfkeli 10 137 milyon 22 bin TL 1 milyon 577 bin 429 5 Ölümlü Dünya 2 181 milyon 824 bin TL 1 milyon 419 bin 65 6 Barbie 141 milyon 47 bin TL 1 milyon 399 bin 139 7 Avatar: Suyun Yolu 101 milyon 995 bin TL 1 milyon 362 bin 96 8 Kutsal Damacana 4 75 milyon 264 bin TL 1 milyon 147 bin 111 9 John Wick 4 89 milyon 82 bin TL 1 milyon 50 bin 239 10 Çizmeli Kedi: Son Dilek 56 milyon 423 bin TL 816 bin 621

*Sıralama izleyici sayısına göre yapılmış.

Türkiye listesine baktığımızda ilk sıranın herkesi şaşırtacak bir filmin yer aldığını görüyoruz. Ocak’ta vizyona giren animasyon Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa var. İsmail Fidan imzalı yapım, en fazla hasılatı yapamasa da çok izlendiği için en üstte. 170 milyon TL hasılat yaparken 2 milyon 800 bin izleyiciyi çekmiş. Bu filmi, 187,7 milyon TL hasılat ve 1,7 milyon izleyiciyle Oppenheimer takip ediyor. Üçte ise 176,7 milyon TL hasılat yapan ve 1,6 milyon kişi tarafından izlenen Atatürk filminin ilk bölümü yer alıyor.

Türkiye'de bu yıl toplam seyirci sayısı 31 milyondan fazlaydı

Box Office Türkiye'ye göre bu yılki toplam seyirci sayısı 31 milyon 280 bin 896 oldu. Ayrıca 364'ü yeni olmak üzere toplamda 491 film gösterime girdi.

Dünyada 2023’te en çok hasılat yapan 10 film

Film Toplam Hasılat (dolar) Barbie 1 milyar 441 milyon dolar The Super Mario Bros. Movie 1 milyar 361 milyon dolar Oppenheimer 952 milyon 21 bin dolar Guardians of the Galaxy Vol. 3 845 milyon 555 bin dolar Fast X 704 milyon 875 bin dolar Spider-Man: Across the Spider-Verse 690 milyon 516 bin dolar The Little Mermaid 569 milyon 626 bin dolar Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 567 milyon 535 bin dolar Elemental 496 milyon 307 bin dolar Ant-Man and the Wasp: Quantumania 476 milyon 71 bin dolar

Dünyadaki listede ise pek şaşırtan isimler bulunmuyor. Bu yılın belki de en çok konuşulan iki filmi Barbie ve Oppenheimer’ı zirvede görüyoruz. Greta Gerwig imzalı Barbie, dünya çapında 1 milyar 441 milyon dolar zirvede. Onu sevilen animasyon The Super Mario Bros., 1 milyar 361 milyon ile takip ediyor. Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı ise 1 milyar 361 milyon dolar kazanmış.