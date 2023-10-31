Google, Android telefonlarda en çok kullanılan işletim sistemi sürümlerini açıkladı. Eski sürümler, hâlâ pek çok telefona hayat veriyor gibi görünüyor.

Google, Android uygulama geliştirme uygulaması Android Studio'da, en çok tercih edilen Android sürümleri için yeni bir istatistik paylaştı. 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en güncel verileri içeren istatistikler, Android 13'ün en popüler sürüm olduğunu gözler önüne serdi. Bir önceki yıl piyasaya sürülen Android 12 ise listenin dördüncü sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Android 14'ün bu listede yer almamasının nedeni ise henüz yeni yeni dağıtılıyor olması.

Geçtiğimiz yıllarda Android cihazların büyük kısmı farklı versiyonlarda çalışıyor, bu da geliştiricilerden kullanıcılara herkes için sorunlar yaratıyordu. Yeni ve güncel versiyonlara geçişler de bu süreçte oldukça yavaş olabiliyordu. Son istatistikler, bu durumun geride kalmaya başladığını gösteriyor.

Android 13 zirvede yer alıyor

Google, bundan önceki verilerini Mayıs 2023'te paylaşmıştı. Mayıs ayından bu yana pazar payını %7,4 artırmayı başaran Android 13, en popüler Android versiyonu olmayı başardı. Onu Android 11 ve Android 10 takip ediyor. Android 12 cihazların Android 13'e yükseltilmesi, Android 12 cihazların sayısını dramatik şekilde azaltmış gözüküyor. Öte yandan Android Pie, Oreo ve daha eski versiyonlara sahip cihazlar da kullanılmaya devam ediyor.

Android işletim sistemlerinin dağılımı şu şekilde:

Sürüm Kullanım oranı Android 13 %22,4 Android 11 %21,6 Android 10 %16,1 Android 12 %15,8 Android Pie %10,5 Android Oreo %7,3 Android Nougat %2,6 Android Marshmallow %1,9 Android Lollipop %1,4

Son olarak Android 10 ve sonrasında gelen işletim sistemleri, %75,9'luk pazar payına sahip. Bu da genele baktığımızda %3,7'lik bir artış anlamına geliyor. Bu da çok büyük olmasa da modern versiyonlara geçişe işaret ediyor.