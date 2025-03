Türkiye, Visa verilerine göre Avrupa’nın en fazla oyuncuya sahip ülkesi oldu. Oyun harcamalarındaki artış dikkat çekiyor.

Oyun dünyası her geçen yıl biraz daha büyüyor, ancak 2024'te işler iyice hız kazandı. Visa'nın paylaştığı veriler, oyun harcamalarının birçok sektörü geride bıraktığını gösteriyor. Türkiye ise bu alanda zirvede! Ülkedeki Visa kart kullanıcılarının dörtte biri 'gamer' ve özellikle Z kuşağı, oyun influencer'larıyla sıkı bir etkileşim içinde. Kısacası oyun ekosistemi sadece eğlence değil, aynı zamanda güçlü bir ekonomi yaratmaya devam ediyor.

Visa verileri, oyun sektöründeki harcamaların 2024 yılında büyük bir ivme kazandığını ortaya koydu. Oyun harcamaları, seyahat, moda, tiyatro ve sinema gibi sektörleri geride bırakarak Avrupa'da en hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi.

Oyun harcamalarındaki artış dikkat çekiyor

Visa'nın paylaştığı verilere göre, 2024 yılında Avrupa'daki oyun harcamaları bir önceki yıla göre %16,7 arttı. Bu artış, genel harcama büyümesini %40 oranında aşarak oyun sektörünün ne kadar hızlı büyüdüğünü gösterdi. Oyun harcamaları, seyahat harcamalarına kıyasla %60, moda harcamalarına kıyasla %75 ve tiyatro ile sinema harcamalarına kıyasla %85 daha fazla arttı. Türkiye, %24 ile Avrupa'da en yüksek oyuncu oranına sahip ülke olurken, bu oranı %17 ile Norveç ve %16 ile Danimarka takip etti.

Oyun içerik üreticilerinin sektörün büyümesine önemli katkı sağladığı belirtildi. Visa’nın araştırmasına göre, her on oyuncudan yedisinin haftada en az bir kez oyun influencer’larıyla etkileşime girdiği paylaşıldı. İçerik üreticilerinin, oyuncuların harcama alışkanlıkları üzerinde doğrudan etkili olduğu ifade edilirken, ‘gamer’ların %28’inin satın alma kararlarında içerik üreticilerinin belirleyici rol oynadığı aktarıldı. Her on oyuncudan üçünün aktif olarak yayın yaptığı veya oyun içerikleri paylaştığı bildirildi.

Visa’nın, içerik üreticilerini küçük işletmeler olarak tanıdığı ve bu doğrultuda finansal araçlar ile ödeme çözümleri sunduğu belirtildi. İçerik üreticileri arasında düzenli gelir elde edenlerin oranının %41 olduğu, bu alandan para kazanmayı hedefleyenlerin ise %56 olarak belirlendiği aktarıldı. Bununla birlikte, içerik üreticilerinin kitlelerini büyütme, ödeme alma ve sponsorluk anlaşmaları yapma konusunda çeşitli zorluklarla karşılaştıkları ifade edildi.

Oyun sektöründeki büyümenin yalnızca finansal bir gelişimle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda dijital becerilerin gelişimine de katkı sağladığı belirtildi. Visa’nın verilerine göre, oyuncuların %81’inin oyun oynamanın problem çözme ve hızlı düşünme yeteneklerini geliştirdiğini düşündüğü paylaşıldı. İçerik üreticilerinin ise %71’inin oyun içeriklerinin web tasarımı ve dijital becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.