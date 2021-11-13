Oyuncu Kulaklığı Satın Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Oyun tutkunlarının, oyuncu kulaklığı satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini sıraladık.

Gerçek oyun tutkunları bilir, oyun aksesuarları da en az bilgisayar veya oyun konsolu kadar önemlidir. Özellikle oyuncu kulaklıkları, oyundaki sesleri en ince ayrıntısına kadar duyabilmemizi ve diğer oyuncularla kesintisiz iletişim kurabilmemizi sağladığı için oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Qcy ve Haylou kulaklıklarının Türkiye distribütörü olan DAİCO Teknoloji de bunun farkında olacak ki, Hutt marka oyuncu kulaklıklarını Türkiye pazarına dahil ederek, oyun tutkunlarına bambaşka bir oyun deneyimi sunmayı amaçlamış.

Peki; oyuncu kulaklığı satın alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor, Hutt oyun kulaklıklarının özellikleri neler? Oyun tutkunları için sıraladık!

Saatler süren oyun seanslarının vazgeçilmezi: Konfor

Oyun kulaklığı deyince hepimizin aklına, kulak üstü kulaklıklar geliyor. Ama özellikle uzun saatler süren oyun seanslarında kullandığımız kulaklığın, hafif ve konforlu olması gerekiyor. Bu yüzden kulağımızın üzerine baskı yapan oyun kulaklıkları yerine, kulak içi oyun kulaklıklarını tercih etmek daha mantıklı. Kulakiçi kulaklıkların rahat ve kolay kullanımı sayesinde, konforlu bir oyun deneyimi yaşayabilmemiz mümkün.

Kablolu mu yoksa kablosuz mu?

Kablosuz kulaklıklar, kablolu kulaklıklara göre çok daha konforlu. Çünkü kablolu kulaklıklar, oyun esnasındaki hareket alanını ve önemli hamleleri kısıtlayabiliyor. Ancak buna rağmen birçok oyun tutkunu; sarj problemleri ve ses gecikmeleri yüzünden kablolu kulaklıklara yöneliyor. Burada önemli olan, sarjı çok uzun saatler dayanan; düşük güç tüketimine sahip ve 0’a yakın gecikme sağlayan bir kulaklık tercih etmek. Özellikle toplu halde oynanan ve iletişim kurulması gereken oyunlarda, 0’a yakın gecikme sağlayan; hızlı iletişim özelliği bulunan kulaklıklar büyük avantaj sağlıyor.

Oyunlardaki performansında avantaj sağlamak için ihtiyacın olan şey: Ultra düşük gecikme

Oyun keyfini doyasıya yaşamanı sağlayacak iki özellik: Net ses kalitesi ve güçlü bas performansı

Coşkulu bir oyun deneyimi yaşamak için, oyun kulaklığının sana net ses kalitesi ve güçlü bir bas performansı sunması gerekiyor. Oyun seslerini rafine eden ve daha yoğun efektler oluşturarak yüksek çözünürlüklü ses sunan "Bas Güçlendirme Teknolojisi" sayesinde, eğlenceli bir oyun deneyimi yaşamak mümkün. Yine Stereo ve ACC, SBC Teknolojisi’ne sahip bir kulaklığın sana sunduğu yüksek tanımlı ses sayesinde, oyunu bir parçasıymış gibi yaşayabilirsiniz. Sadece oyun oynamak için değil, müzik dinlemek ve film izlemek için de oldukça ideal bir özellik.

Ve son olarak oyuna odaklanman için olmazsa olmaz, dış ses önleyici katmanlar

Oyuncular bilir, oyun başladığı anda dış dünyayla tüm iletişim kesilir; tüm dikkat oyuna verilir. Ama dış dünya sizinle iletişimini kesmez! O yüzden en iyisi, dış ses engelleyici katmanlara sahip bir oyun kulaklığı tercih etmek. Bu özellik, oyun dışı sesleri belirli ölçülere kadar engelleyerek oyuna odaklanmanı sağlar ve dış seslerin oyununu bölmesini engeller.

Hutt G1 ve GC1 Kulakiçi Kablosuz Oyun Kulaklıkları, tüm bu özellikleriyle sana bambaşka bir oyun ve müzik deneyimi sunuyor!

Hutt G1 Kulakiçi Oyun Kulaklığı; daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için ultra düşük gecikme sağlar ve Bas Güçlendirme Teknolojisi’yle yüksek efektler oluşturur. Yüksek çözünürlüklü ses ve ikili mod özelliğiyle hem oyun hem de müzik coşkusunu doyasıya yaşamana olanak tanır. 5 saate kadar tek seferde kullanım sunarken, şarj kutusu 4 sefer şarj dolumu yaparak toplamda 20 saate kadar kullanım sunar.

Hutt GC1 Kulakiçi Oyun Kulaklığı; tek adımda kolayca eşleştirme, 0’a yakın ses gecikmesi, yüksek çözünürlüklü ses ve Bas Güçlendirme Teknolojisi’yle, coşkulu bir oyun deneyimi yaşamak için ideal. 5,5 saate kadar tek seferde kullanım sunarken, şarj kutusu 3 sefer şarj dolumu yaparak toplamda 16 saate kadar kullanım imkanı tanır.

Siz de buradan detaylı bilgi alabilir, havalı LED ışıklandırması ve kulağa kolayca yerleşen manyetiğiyle tam bir oyun keyfi sunan Hutt Kulakiçi Kulaklıkları keşfedebilirsiniz!