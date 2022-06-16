Mobil uygulamalarla ilgili geniş kapsamlı araştırmalar yapan Sensor Tower, Mayıs 2022'de en çok para kazanan mobil oyunları açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda, geçtiğimiz ayın en çok para kazanan mobil oyununun Honor of King olduğu açığa çıktı. Oyun, yalnızca 1 aylık süreçte 268 milyon dolar kazandı.
Honor of King'i takip eden oyunsa PUBG Mobile'dı. Mayıs ayında 206.3 milyon dolar para kazanan PUBG Mobile, bu kazancın yüzde 67'sini Çin'den sağladı. İşin ilginç yanı PUBG Mobile, kazancının yüzde 6,4'ünü, yani 13.203.200 doları tek başına Türkiye'den elde etti. Türkiye, bu oran ile PUBG Mobile'ın en fazla gelir elde ettiği ikinci ülke oldu.
İşte Mayıs 2022'nin en çok para kazanan mobil oyunları
- Honor of King
- PUBG Mobile
- Candy Crush Saga
- Genshin Impact
- Coin Master
- Roblox
- Fantasy Westward Journey
- Three Kingdoms Tactics
- Pokemon Go
- Lineage W
Yapılan incelemelere göre sadece Mayıs 2022'de oyunlar için harcanan toplam paranın büyüklüğü, 6,8 milyar dolardı. Bu rakam dudak uçuklatıcı olsa da önemli bir detay var. Mobil oyunlara harcanan para azalmaya başlamış durumda. Hatta bu düşüş, yıllık bazda yüzde 8'e ulaştı...