Geçtiğimiz ay dünya genelinde en çok para kazanan mobil oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamalara göre en büyük hasılatı elde eden oyun Honor of Kings oldu. Bu oyunu 'PUBG Mobile' takip etti. Türkiye, PUBG Mobile'a 13 milyon doların üzerinde para akıttı ve PUBG Mobile'ın en fazla gelir elde ettiği ikinci ülke oldu.

Mobil uygulamalarla ilgili geniş kapsamlı araştırmalar yapan Sensor Tower, Mayıs 2022'de en çok para kazanan mobil oyunları açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda, geçtiğimiz ayın en çok para kazanan mobil oyununun Honor of King olduğu açığa çıktı. Oyun, yalnızca 1 aylık süreçte 268 milyon dolar kazandı.

Honor of King'i takip eden oyunsa PUBG Mobile'dı. Mayıs ayında 206.3 milyon dolar para kazanan PUBG Mobile, bu kazancın yüzde 67'sini Çin'den sağladı. İşin ilginç yanı PUBG Mobile, kazancının yüzde 6,4'ünü, yani 13.203.200 doları tek başına Türkiye'den elde etti. Türkiye, bu oran ile PUBG Mobile'ın en fazla gelir elde ettiği ikinci ülke oldu.

İşte Mayıs 2022'nin en çok para kazanan mobil oyunları

Honor of King

PUBG Mobile

Candy Crush Saga

Genshin Impact

Coin Master

Roblox

Fantasy Westward Journey

Three Kingdoms Tactics

Pokemon Go

Lineage W

Yapılan incelemelere göre sadece Mayıs 2022'de oyunlar için harcanan toplam paranın büyüklüğü, 6,8 milyar dolardı. Bu rakam dudak uçuklatıcı olsa da önemli bir detay var. Mobil oyunlara harcanan para azalmaya başlamış durumda. Hatta bu düşüş, yıllık bazda yüzde 8'e ulaştı...