En çok satılan yolcu uçağı yıllar sonra ilk kez değişti: Artık zirvede Boeing değil Airbus var

Airbus’ın A320 ailesi, 12.260 teslimatla Boeing 737'yi geride bıraktı. Havacılık tarihinin en çok teslim edilen yolcu uçağı artık Airbus A320 oldu.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Airbus’ın A320 modeli, havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Flynas’a yapılan son A320neo teslimatıyla birlikte toplam 12.260 adede ulaşan model, Boeing 737'yi geride bırakarak “en çok teslim edilen yolcu uçağı” unvanını aldı.

1984’te geliştirilmeye başlanan ve 1987’de ilk uçuşunu yapan A320, dijital fly‑by‑wire sistemi gibi yenilikçi teknolojilerle dikkat çekmişti. Bu özellik, Airbus'ın sektörde farklılaşmasında kilit rol oynadı.

Uzun yıllardır Boeing 737 bu alanda liderdi ancak 737 MAX kazaları ve üretim sıkıntıları, şirketin teslimat hızını düşürdü. Bu da Airbus’a pazarda önemli bir avantaj sağladı.

Airbus, özellikle düşük maliyetli havayollarının A320 ailesine olan talebiyle üretimini hızlandırmayı planlıyor. Şirket, ABD ve Çin’deki üretim tesisleriyle bu talebe karşılık vermeye hazırlanıyor.

webtekno

