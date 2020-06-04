Şimdiye Kadarki En Eski ve En Büyük Maya Anıtı Keşfedildi

Arizona Üniversitesi'nden arkeologlar, Meksika’nın güneyinde bulunan Tabasco eyaletinde, Mayaların inşa ettiği devasa bir anıt keşfetti. Araştırmacılar, neredeyse bir buçuk kilometre uzunluğunda olan yapının, şimdiye kadar bulunan en eski ve en büyük Maya anıtı olduğunu belirttiler.

Özellikle matematik ve mimarlık alanındaki üstün becerileri sayesinde antik çağın en gelişmiş medeniyetlerinden biri olan Mayalar, kireçtaşından yaptıkları dev binaları ve anıtları ile bugün dahi bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

Arizona Üniversitesi'nden arkeolog Takeshi Inomata ve ekibi, Maya Krallığı’na ev sahipliği yapan Meksika’nın güney ucunda bulunan Tabasco eyaletinde, yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğunda devasa bir yapı keşfetti. Araştırmacılar, bu yapının şimdiye kadar bulunan en eski ve en büyük Maya anıtı olduğunu belirtiyorlar.

Kil ve topraktan yapılan tören alanının, MÖ 1000 ila 800 arasında inşa edildiği tahmin ediliyor

Popüler bilim dergisi Nature’da yayınlanan çalışmaya göre, kil ve topraktan yapılan bu tören alanının MÖ 1000 ila 800 arasında inşa edildiği tahmin ediliyor. Devasa boyutu ve kapladığı alan itibarıyla daha önce bulunan hiçbir Maya anıtına benzemeyen yapı, Maya Krallığı’nın geçmişine ışık tutacak çok önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.

Mayaların inşa ettiği ritüel alanının mimari yapısını ve topoğrafyasını çıkarmak için, lazer darbeleri ile bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan LIDAR teknolojisini kullanan arkeologlar, bu devasa yapının aslında yüzyıllardır açık bir şekilde orada olduğunu ancak kimse tarafından fark edilmediğini söylüyor.

Mayaların inşa ettiği alanda şu ana kadar bulunan tek taş heykel, bir hayvanı tasvir ediyor

LIDAR teknolojisi sayesinde Aguada Fénix adı verilen alanın yakınında kare şeklinde bir höyük olduğunu gözlemleyen araştırmacılar, yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve 400 metre genişliğinde olan yerde farklı tipte yapıların olduğunu belirtiyor.

Aguada Fénix’in, MÖ 1200 yıllarından başlayarak MÖ 500 yıllarına kadar Orta Amerika’nın büyük bir kesiminde hüküm süren Olmekler’in kalıntılarını taşıyan San Lorenzo ve La Venta alanları ile benzerlikler taşıdığını ifade eden araştırmacılar, bölgede insan formunda heykel olmamasının, bu komplekste yaşayan eski Maya halkı hakkında önemli ipuçları sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

Çalışmanın başyazarı Inomata, “Olmec merkezlerinden farklı olarak Aguada Fénix, yüksek statüdeki bireyleri temsil eden heykeller gibi toplumsal eşitsizlikle ilgili net göstergeler sergilemiyor. Alanda şu ana kadar bulunan tek taş heykel, bir hayvanı tasvir ediyor” dedi. Eğer bu alanda yaşayan Maya halkı, gerçekten de hiyerarşik formları reddeden bir toplum yaşamı benimsemişlerse, o dönemdeki dinamikleri ve sosyolojik yapıyı daha iyi anlamamızı sağlayabilir.