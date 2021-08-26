Retweet butonunun Twitter'da uzun yıllardır var olduğunu ve platformun temel taşlarından biri kabul edildiğini biliyoruz. Peki retweet özelliğinin en'lerinden ne kadar haberdarız? İşte Twitter tarihinin en çok retweetlenmiş 20 tweet'i karşınızda!

Haber kaynağımız, mizah yuvamız, sansasyon evrenimiz… Evet, tüm bu sıfatlar akla tek bir platformu getiriyor: Twitter. Ülkemizde ve dünyada günden güne etkileme gücü hızla artan bu çok amaçlı sosyal mecranın dinamizmini yaratan ve devam ettiren bazı etmenler elbette mevcut. Bunların başında da süphesiz retweet özelliği geliyor. Takip ettiğimiz kimselerin retweetlediği, yani herhangi bir yorum katmaksızın direkt olarak paylaştığı ve akışımıza düşürdüğü tweetler; Twitter rutinimizin hatrı sayılır bir kısmını oluşturuyor. Peki Twitter’da önü alınamaz şekilde retweetlenmiş ‘’en’’ler hangileri? Gelin, bu sorunun cevabını birlikte bulalım!

Twitter’ın en çok retweetlenmiş 20 tweeti

#20 - 929.7K Retweet

20 numarada 2014 yılında Hindistan siyaseti için oldukça önemli bir konuya parmak basan Denny Januar Ali adında bir politika danışmanı tarafından atılan tweet mevcut. Tweet, ülkenin başkanı olabilmesi adına Joko Widodo için destek çağırısı yapıyor. Atılan tweetin etkisi oldu mu, olduysa ne kadar oldu? Bilinmez. Bilinen tek şey Joko Widodo’nun o dönem seçimleri kazandığı!

#19 - 953.2K Retweet

19 numarada karşımıza One Direction çıkıyor! Grubun 10. yılını kutlayan bu tweet ile One Direction, kendilerini ''Directioners'' olarak adlandıran çılgın hayran kitlesini bu hamleyle fazlasıyla mutlu etmiş!

#18 - 962.7K Retweet

18 numarada, uzunca bir süredir Twitter’da ''moda'' olan iddialaşmaların en tatlısını görüyoruz! Ryan Sesselman isimli kullanıcı, attığı tweet 1 milyon retweet aldığı takdirde bir köpek sahiplenebileceğini Twitter alemine duyuruyor ve… İşte sonuç!

#17 - 963.3K Retweet

Az önce moda oluşundan bahsettiğimiz iddialaşmanın bir başka versiyonu 17 numarada karşımıza çıkıyor. Cleveland Browns takımında Amerikan futbolu oynayan Damarious Randall, 2018 NBA finaliden kısa bir süre önce attığı bu tweet ile, Cleveland Cavaliers’nin galip gelmesi durumunda tweetini retweetleyen herkese forma hediye edeceğini söylüyor. Dört maçın birden kaybedilmesi Cavaliers ekibi için üzücü; ancak retweet sayısına bakılacak olursa Randall ve cüzdanı için sevindirici bir gelişme olmuş!

#16 - 975.5K Retweet

16 numarada K-pop’un megastarı BTS var! Grup, George Flyod’un katledilişi sonrası tüm dünyada ses getiren ''Black Lives Matter'' hareketine dair yalnızca tweet atmakla kalmayıp 1 milyon dolar bağış da yaptı. Yapılan bağışın ardından kendilerini ''ARMY'' olarak adlandıran BTS hayranları, aynı miktarda parayı kendi içlerinde de toplayıp bağışlayabilmek için #MatchAMillion hashtag’ini başlattı ve başarılı da oldu.

#15 -- 979.2K Retweet

15 numara maalesef çok üzücü bir tweete ait. 22 Mayıs 2017’de ünlü şarkıcı Ariana Grande’nın Manchester’da verdiği konserin çıkışında bir terörist saldırısı gerçekleşmiş, bomba patlamıştı. 23 kişinin hayatını kaybettiği ve daha da fazlasının yaralandığı bu acı olay, son 12 yılda ülke tarihinde gerçekleşen en ölümcül terör saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Grande, kendi konserinin hemen ardından yaşanan bu korkunç olayın şokuyla işte bu tweeti attı.

#14 989.2K Retweet

2017’de Houston’da yaşanan sel felaketi, gerisinde büyük bir yıkım bıraktı. Texas’ın bu en zor zamanlarında tüm dünya para bağışında bulunabilmek için birlik olup fazlasıyla efor sarfetti. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Interfraternity Konseyi tarafından atılan ve retweet başına para bağışı yapılacağı duyurulan tweet de gösterilen çabanın güzel bir örneği olarak 14 numarada yer alıyor. Bu tweet sayesinde afet bölgesine 10.000 dolar bağış yapıldığını da belirtmekte fayda var.

#13 - 1M Retweet

Ünlü Youtuber MrBeast, Twitter’da çok kez yapılmış, yapılmaya da devam edilen bir teklifle 13 numaraya yerleşiyor. MrBeast, bu tweet’i retweetleyen ve kendisini takip eden bir şanslı kullanıcıya 10.000 dolar vereceğini duyuruyor ve ekliyor: ''Doğum günüm ve içimden iyi biri olmak geliyor.''

#12 - 1M Retweet

12 numarada tekrar BTS ile karşılaşıyoruz. 2020 yılına ait olan bu oldukça sade tweet, grubun hayran kitlesinin gruba olan sevgisinin ve bağlılığının ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor desek abartmış olmayız.

#11 - 1.1M Retweet

2018 yılında seyir halindeki araçtan inip dans etme furyasını hatırlayanlar el kaldırsın! Hatırlamayanlar için 11 numarada yine bir BTS tweet’iyle biz hatırlatmış olalım. Drake’in ''In My Feelings'' isimli şarkısıyla dans eden Shiggy sayesinde başlayan, ilerleyen zamanda arabayla bağdaştırılan bu viral videolardan biri de BTS’e ait ve tweetlenir tweetlenmez en'ler arasına girmiş durumda.

#10 - 1.2M Retweet

Yine BTS, yine dans ve yine en’ler arasına girmeyi başarmış bir tweet! Billie Eilish’in listeleri uzun süre kasıp kavurmuş ''Bad Guy'' isimli şarkısı eşliğinde dans eden grup üyesi Jungook'un figürleriyle hayranlarını büyülediği aşikar!

#9 - 1.4M Retweet

Yine Elrubius, yine bir çekiliş… İkinci kez tekrarlanan bu çekilişte ne katılım şartları ne de verilecek hediyeler değişmiş değil. Katılımcı sayısının ilkine nazaran daha düşük (!) olduğu ise gözlerimizden kaçmadı… Not: İlk çekilişe dair detayları az sonra göreceksiniz!

#8 - 1.5M Retweet

Faşistlerin ve Neo-Nazilerin Charlottesville’de baş göstermesi üzerine konuya tepkisiz kalmayan eski ABD Başkanı Barack Obama, Mandela’nın ''Özgürlüğe Giden Uzun Yol'' (Long Walk to Freedom) kitabından yaptığı alıntıyla listemizde yerini almayı başarıyor.

#7 - 1.5M Retweet

7 numarada BTS hayranları için derin anlamlar taşıyan bir tweet mevcut. Grup üyelerinden V’nin mor renkte kalbin bir kişiyi uzun süredir seviyor ve ona uzun süredir güven duyuyor olmak manasına geldiğini açıkladığı bu tweet'in, BTS hayranlarının mor renkli kalp emojisine bakışını tamamen değiştirdiği bizce söylenebilir!

6 - 1.7M Retweet

6 numarada az önce de adını zikrettiğimiz Youtuber Elrubius var. Bir retweetle kullanıcılara oyun konsolu, televizyon, teleskop gibi hediyeler vaat eden bu tweet'in, ikinci versiyona kıyasla -aynı vaatlerde bulunulmuş olmasına rağmen- daha çok retweet aldığını görüyoruz. Tam da bu nedenle ilk çekiliş ikinci çekilişten sonra sıralanmış durumda. Kafalar karışmasın lütfen!

#5 - 2.8M Retweet

Louis Tomlinson’dan Harry Styles’a sevgilerle… Tomlinson’ın Styles’a sevgisini dile getirdiği bu kısa ama etkili tweet, One Direction hayranlarının gönlüne taht kurdu.

#4 - 3M Retweet

''2014 yılında Oscar gecesine Oscar ödüllerinden daha çok ne damgasını vurdu?'' diye sorsak şüphesiz ki alacağımız cevap Ellen DeGeneres’ın çektiği ve kırmızı halının yıldızlar geçidi halini aratmayan o efsane selfie olur. E böyle efsane selfie’ye de bol retweet'li bir tweet’ten başkası da yakışmazdı doğrusu!

#3 - 3.2M Retweet

Carter Wilkerson isimli kullanıcının Wendy’s nuggetlarını bir yıl boyunca ücretsiz yiyebilmek için ne kadar retweet alması gerektiği sorusu üzerine markanın 18 milyon retweet istemesi, ''Bir şaka yapalım dedik, konu nerelere geldi…'' vakası yarattı ve Wilkerson’ın tweetini bu listeye taşıdı!

Tüm yıl bedava nugget yeme hayaliyle işe koyulan Carter’a Twitter ahalisinden destek de gecikmedi. #NuggetsForCarter hashtaginin globalde trend olması, Carter’ın hedef giden yolda büyük yardımcısı oldu.

Maalesef tüm uğraşlara rağmen Carter 18 milyon retweete ulaşamadı; ancak Wendy’s, hem kendisine hem de ona destek veren herkese ''Çabanıza sağlık!'' dercesine Wilkerson’a yıllık bedava nugget olanağını sağladı!

#2 - 3.4M Retweet

Varlığı bir dert, yokluğu yara… Para para para! Başarılı iş insanı Yusaku Maezawa’nın retweet karşılığında 1000 kişiye 1 milyar Yen hediye etme sözü verdiği tweeti de retweet yağmuruna tutulup bu listeye taşındı elbet.

#1 - 4.1M Retweet

Ve 1 numara! Twitter tarihinin en çok retweetlenen tweet'ine sonunda ulaştık! Bu tweet de az evvel 2 numarada bahsettiğimiz Yusaku Maezawa’a ait ve yine bir para çekilişi içeriyor. Zozo adlı şirketinin 2018-2019 Noel - Yenı Yıl periyodunda 10 milyar Yen hasılat yapmasını kutlamak üzere tweetini retweetleyen 100 şanslı kişiye 100 milyon Yen hediye edeceğini duyuran Maezawa, retweet rekorunu da böylece kırmış oluyor.

Hatırlatma: Liste, günümüzde hala aktif görünen ve istenildiği takdidrde Twitter üzerinden ulaşılabilen tweet'ler ile oluşturulmuştur.